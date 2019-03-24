В Киеве от взрыва в квартире погиб гражданин РФ, который был в розыске

Украинская правда

В результате взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.

Отмечается, что происшествие случилось в субботу около 23 часов на проспекте Науки. В полицию поступило сообщение о взрыве. Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. "Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - сказал он. Статьи по теме: В Украине прошли акции протеста перед консульствами России с требованиями освободить Павла Гриба Вячеслав Викторович Оруэлл. Зачем Володин пытается заставить Украину платить за Крым При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. "Материалы должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией происшествия", - добавил Волошин.

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