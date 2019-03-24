НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

Североатлантический альянс подтвердил планы по строительству складского хозяйства на авиабазе в польском Повидзе для хранения американского военного оборудования. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя НАТО.

Решение принято в свете усиления присутствия альянса на восточном фланге в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и эскалацию конфликта на востоке Украины.

Как ранее передавала газета The Wall Street Journal, объект, сооружение которого обойдется в 260 млн долларов (около 230 млн евро), будет располагаться примерно в 200 километрах к западу от Варшавы. Там предполагается разместить американские бронетехнику, боеприпасы и вооружения. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся до конца 2019 года и могут занять порядка двух лет.

"Заблаговременное размещение" военной техники на стратегическом объекте в центре Европы позволит оперативно реагировать в кризисной ситуации, отмечает AFP. По словам Столтенберга, данный шаг "укрепит расширение американского присутствия в Польше".

В настоящее время Варшава добивается увеличения численности в стране американских войск. В ходе визита в США 18 сентября 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает целесообразным разместить на территории страны постоянную военную базу США. Дуда отметил, что в Варшаве уже придумали название для нее — "Форт Трамп", и правительство страны уже длительное время лоббирует эту идею в Вашингтоне.

Сейчас в Вашингтоне изучают предложение Польши о долговременном военном присутствии на ее территории. В документе, озаглавленном "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" и направленном в 2018 году официальным представителям правительства США, конгрессменам и американским аналитическим центрам, идет речь о полностью укомплектованной американской бронетанковой дивизии, за размещении которой Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов (1,7 млрд евро).