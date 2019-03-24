У берегов Норвегии терпит бедствие лайнер. С него эвакуируют 1300 человек

Около 1300 человек эвакуируются с круизного лайнера у западного побережья Норвегии, который терпит бедствие.

По сообщению местных властей, на корабле "Викинг-Скай" вышли из строя двигатели. Всех людей на борту перевозят на берег. В эвакуации принимают участие пять вертолетов и несколько судов.

Спасательное агентство Норвегии сообщило, что судно подало сигнал бедствия в условиях сильного волнения на море и сильного ветра около 14.00 по местному времени.

Лайнер совершал рейс из порта Ставангер в Тромсё. Район, где произошла авария, называется Хустадвика и считается одним из наиболее опасных на побережье Норвегии.

"Мы обедали, когда [корабль] начало трясти. Оконные стекла были разбиты, и внутрь залилась вода. Полет на вертолете, его бы я предпочел забыть", - рассказал телекомпании NRK Джон Карри, которого эвакуировали с борта лайнера на вертолете.

Пока неясно, сколько именно пассажиров и членов экипажа уже доставлено на берег. К 22:40 по местному времени их насчитывалось 155 человек, хотя местная полиция предупредила о том, что оценки числа спасенных на данном этапе будут варьироваться. Эвакуированных с лайнера людей отправляют в спорткомплекс на суше.

Судно находится всего в 2,5 морских милях (менее чем в пяти километрах) от берега. Но спасатели говорят, что оно держится на якорях и, соответственно, столкновение с берегом ему пока не грозит. Кроме того, сообщалось, что один двигатель все же удалось запустить, что также снизило угрозу. Пострадавших на борту нет.

Власти сообщили репортеру местной газеты, что скорость ветра достигает 38 узлов (почти 20 метров в секунду). Высота волн достигает 10 метров. По данным местной прессы, из-за этого спасательные суда не могут пришвартоваться к борту терпящего бедствие лайнера и эвакуация проводится только на вертолетах.

Круизный лайнер океанского класса "Викинг-Скай" совершил свое первое плавание в 2017 году. Он способен разместить до 930 пассажиров.