"Брексит": Терезе Мэй предлагают уйти в отставку

Тереза Мэй может получить поддержку своего варианта соглашения о выходе Британии из Европейского союза ("брекситу") в случае, если она пообещает уйти с поста премьер-министра страны, сообщили Би-би-си высокопоставленные члены Консервативной партии (Мэй является ее лидером).

Члены парламента могут поддержать соглашение, если они будут уверены, что политик не будет находится у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.

В то же время британские газеты сообщают, что министры кабинета Мэй вступили в заговор против нее.

На Даунинг-стрит опровергают сообщения о том, что премьера можно убедить добровольно оставить свой пост.

В среду, 20 марта, политик обвинила членов парламента страны в саботаже "брексита" после того, как они во второй раз отклонили ее вариант соглашения с ЕС.

Остается неясным, попытается ли Мэй провести документ через парламент в третий раз. Сама она заявила, что поступит так лишь в случае, если будет уверена, что он получит "достаточную поддержку" в парламенте.

Кто заменит Мэй?

По информации британских воскресных газет, министры кабинета Мэй планируют добиться ее отставки, заменив нынешнего премьера "временщиком" до тех пор, пока не будет выбрана достойная кандидатура преемника позже в нынешнем году.

СМИ расходятся в версиях о том, кто мог бы заменить премьер-министра, поскольку у сторонников и противников "брексита" внутри Консервативной партии есть разные мнения на этот счет.

По информации The Sunday Times, место Мэй может занять глава секретариата кабинета министров и ее фактический заместитель Дэвид Лидингтон (он голосовал за то, чтобы остаться в составе ЕС).

В то же время Mail on Sunday пишет, что "консенсусным выбором" является министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув - сторонник "брексита".

Один из влиятельных членов парламента заявил Би-би-си, что обещание отставки Мэй может оказаться недостаточным условием для прохождения соглашения через парламент, так что премьер-министр предпочтет "окопаться".

Чего ждать дальше?



На следующей неделе, которая начнется 25 марта, премьер-министр может потерять контроль над процессом "брексита".

Как ожидается, в среду, 27 марта, межпартийная группа членов парламента предложит альтернативы плану Мэй. На голосование могут быть выдвинуты шесть других вариантов:

Отмена "брексита".

Второй всенародный референдум.

Вариант Мэй при сохранении Британии в составе таможенного союза с ЕС.

Вариант Мэй при одновременном сохранении таможенного союза, а также доступа к единому рынку ЕС.

Соглашение о свободной торговле по аналогии с тем, которое приняла Канада.Выход из ЕС без соглашения.



Европейские лидеры согласились передвинуть дедлайн выхода Британии из ЕС с 29 марта на 12 апреля.

Если парламент страны одобрит план Мэй, Брюссель предоставит Лондону отсрочку до 22 мая.

Если этого не произойдет - и не будет предложен альтернативный вариант - Британия будет вынуждена покинуть союз 12 апреля.

Марш за новый референдум

В субботу, 23 марта, в центре Лондона прошел марш с требованием провести еще один референдум по поводу членства Британии в ЕС. В акции приняли участие сотни тысяч человек.

Организаторы шествия насчитали не менее миллиона его участников, что поставило мероприятие в ряд с крупнейшей массовой акцией века в британской столице - протестным маршем "Остановите войну!" 2003 года.