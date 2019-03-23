Колумбийка родила ребенка с эмбрионом внутри

В Колумбии врачи извлекли эмбрион из живота новорожденного ребенка. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местную газету La Crónica del Quindío.

33-летняя Моника Вега из колумбийского города Барранкилья прошла на девятом месяце беременности (35-я неделя) плановый осмотр, в ходе которого медики заметили подозрительную деформацию тела ребенка. Оказалось, в животе младенца находился внутриутробный плод.

22 февраля, на 37 неделе беременности, женщина родила дочь по имени Итзамара при помощи кесарева сечения, пишет Daily Mail. Новорожденной своевременно провели операцию и извлекли из ее живота 45-миллиметровый эмбрион весом 14 граммов. К тому моменту у близнеца сформировались руки и ноги, но отсутствовали сердце и мозг.

Доктора утверждают, что этот случай стал уникальным за всю историю их практики. Как правило, о состоянии ребенка становится известно только после его рождения, однако медикам удалось установить отклонение во время самой беременности. Спустя месяц состояние здоровья Итзамары пришло в норму. Теперь ее жизни ничто не угрожает.

Утробный плод в плоде — редчайшая аномалия, встречающаяся в среднем у одной роженицы из полумиллиона. Согласно одной из гипотез, эмбрион в эмбрионе — это близнец-паразит, случайно попавший в организм близнеца-хозяина и неспособный выжить самостоятельно.