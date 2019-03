View this post on Instagram

За моей спиной, в виде двух дегенератов тащатся ваши налоги. Евгений Пригожин (тот, который "повар Путина" и его старый питерский дружок) зарабатывает миллиарды на поставках тухлых продуктов в детсады и школы Москвы. Собственно, периодические вспышки дизентерии в Москве происходят именно по его вине. Но деньги там огромные - представяете, получить монополию на такой огромный город - Собянин имеет свою долю. Контракт Пригожину продляют, сколько бы детей он не отравил. ФБК расследует эти случаи и даёт свои информационные ресурсы для того, чтобы матери отравленных детей рассказали свои истории. Опасаясь, что наша активность приведёт к тому, что все в Москве будут знать о тухлятине, поставляемой в детсады, Пригожин устроил целую операцию по психологическому давлению. Которая и финансируется из распиленных контрактов, оплаченных вашими налогами. Установил опорные пункты у моего дома и у офиса ФБК. Там сидят несколько разновозрастных дебилоидов, которые теперь тащатся в двух метрах за моей спиной и непрерывно снимают меня, куда бы я ни шёл. Иду на работу - они за мной. Иду с работы - они за мной. Иду за обедом - они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра - стоят рядом со столиком и снимают. Ровно то же самое происходит с Любовью Соболь @sobollubov - автором расследований о деятельности Пригожина и юридическим представителем матерей, чьи дети пострадали от некачественной еды. В чем смысл этого - понятно. 1. Психологическое давление. Так себе удовольствие постоянно чувствовать плетущихся за спиной мелких гопников. 2. Попытка вывести из себя, чтоб ты ударил или толкнул кого-то из них. Моментом прилетят доблестные полицейские с криками "избил ни за что гражданина". Предупреждая вопрос о полиции: писали мы жалобы (это всё-таки незаконная ОРД), их задерживают и сразу отпускают. Да и нет сомнений, что полиция им помогает, снабжая нужными адресами и тд. Чем можно помочь? Да очень просто. Распространяйте информацию о том, что Собянин с Пригожиным создали картель на котором крадут десятки миллиардов рублей. Зарабатывают на здоровье московских детей, которые вынуждены есть некачественные продукты.

