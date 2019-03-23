Навальный рассказал о непрерывной слежке "мелких гопников", снимающих каждый его шаг на камеру (ВИДЕО)

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал о постоянной и неприкрытой слежке "разновозрастных дебилоидов" с телефонами. Политик разместил в своем Instagram видео, на котором видно, что за ним идут два молодых человека и снимают его на камеры смартфонов.

По словам Навального, его снимают непрерывно, куда бы он ни шел. "Иду на работу - они за мной. Иду с работы - они за мной. Иду за обедом - они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра - стоят рядом со столиком и снимают", - пожаловался глава ФБК.

Он считает, что "целую операцию по психологическому давлению" организовал гендиректор комбината питания "Конкорд" Евгений Пригожин, известный также как "повар" президента РФ Владимира Путина, предполагаемый владелец так называемой "фабрики троллей" и спонсор частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

ФБК и юрист организации Любовь Соболь связывают с компанией Пригожина, поставляющей продукты в детские сады и школы, вспышку дизентерии у детей в Москве, которую власти долго замалчивали.

"Опасаясь, что наша активность приведет к тому, что все в Москве будут знать о тухлятине, поставляемой в детсады, Пригожин устроил целую операцию по психологическому давлению. Которая и финансируется из распиленных контрактов, оплаченных вашими налогами", - пишет Навальный.

Помимо давления, преследователи, по мнению оппозиционера, пытаются вывести его из себя, чтобы он кого-нибудь ударил или толкнул.

16 марта ФАН, которое связывают с Пригожиным, опубликовало рассказ некого москвича, названного в материале "журналистом-фрилансером", о травле в интернете за съемку Навального в кафе в компании с финансистом Вячеславом Рабиновичем.

По словам героя публикации, он сфотографировал оппозиционера для последующей продажи снимков в СМИ, после чего на него и его семью якобы с подачи Рабиновича посыпались угрозы в соцсетях и по телефону. В результате молодой человек заблокировал свои страницы и обратился в полицию.

"Постоянно видишь заявки на покупку фотографий Навального и Ко от журналистов, делаешь фото публичной личности в публичном месте, а для тебя этот возможный скромный заработок оборачивается настоящей травлей", - пожаловался он.

Через несколько дней, 21 марта, ФАН опубликовало продолжение истории: тот же "случайный" фотограф рассказал, что стал постоянно бывать у штаба Навального, так как "действительно решил узнать, что такого делают наши "носители демократии", что их нельзя снимать".

По словам молодого человека, он пошел за оппозиционером, когда тот выходил из бизнес-центра, где находится офис ФБК, "и спросил у него на камеру, что он думает об этой ситуации". В ответ Навальный, не останавливаясь и не вынимая рук из карманов, сказал, что тот получит "по башке", если будет задавать "тупые вопросы".

Агентство опубликовало фрагмент видеозаписи, на которой запечатлен только ответ Навального, и озаглавило статью "Навальный пригрозил "дать по башке" журналисту, задающему ему вопросы". Об этом написало еще несколько сетевых СМИ, подчеркивая в заголовках, что политик угрожал москвичу, который лишь "случайно" сделал его фото.

Некоторые издания писали, что Навальный грозил побоями, "чуть не напал" на "фрилансера", "устроил конфликт", "пригрозил расправой". А один из сайтов выдал следующий заголовок: "Едва не избитый Навальным москвич уверен, что блогер-"оппозиционер" что-то скрывает".

Издание Ura.ru выложило видео ФАН в своем Twitter с подписью: "А вот так добрый и общительный в соцсетях Алексей Навальный общается с журналистами в реальной жизни". В ответ политик написал: "А как я должен общаться со всякими пригожинскими отбросами, которых здесь уже с десяток обшивается?"

Навальный в инстаграме отметил, что сотрудники ФБК писали жалобы в полицию по факту незаконной оперативно-розыскной деятельности, но преследователей "задерживают и сразу отпускают". Оппозиционер также уверен, что полиция им помогает, снабжая нужными адресами. Навальный добавил, что слежка ведется и за Любовью Соболь.

После поста Навального IT-консультант ФБК Владислав Здольников опубликовал в своем Telegram-канале "IT уголовные дела СОРМ россиюшка" фотографии людей, которые ходят за оппозиционером, и раскрыл их аккаунты в соцсетях.

Многие из них оперативно закрыли страницы, но Здольников выяснил, что номер телефона одной из девушек "фигурирует в материале депутата-единоросса-жулика-мусора и провокатора Александрова, который организовывал нападение на Навального". Он также выложил скриншот переписки с другим участником слежки, который написал, что им за это платят.