К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.

Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.

Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать 779 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.

Young people and students are leading the #PutItToThePeople march.