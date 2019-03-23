Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в американские выборы Он не собирается выдвигать новых обвинений. Их могут предъявить другие

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил почти двухлетнее расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года и передал итоговый доклад генпрокурору Уильяму Барру (прежний генпрокурор Джеф Сешнс был уволен в ноябре).

Тот уведомил конгресс о получении доклада и пообещал информировать законодателей о ходе работы, а также пообещал придерживаться "максимальной прозрачности". Копию письма Барра опубликовал конгрессмен Джерри Надлер.

Сейчас доклад носит конфиденциальный характер. До сих пор его видели всего несколько человек, сказала представитель генпрокуратуры США Керри Купек, слова которой приводит Politico. Доклад был доставлен в генпрокуратуру ранним утром пятницы, и генпрокурор Барр читал его до вечера, сказала Купек.

Главный вопрос - будет ли он обнародован в полном объеме. В письме Барра говорится, что основные выводы могут быть предоставлены конгрессу уже в эти выходные. Генпрокурор намерен проконсультироваться со своим заместителем Родом Розенстайном и с самим Мюллером относительно того, какая информация из доклада может быть передана конгрессу и общественности в соответствии с законом.

Лидеры демократов в конгрессе Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали обнародовать документ полностью и не давать адвокатам президента США Дональда Трампа возможности предварительно ознакомиться с выводами спецпрокурора. Об этом сообщает The Hill.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что предварительный доступ к докладу необходим "для честности", чтобы адвокаты могли внести в него корректировки на случай ошибок. Джулиани пояснил, что расследователи могли быть не правы, так как они "не Господь". Сам Трамп ранее на этой недели говорил журналистам, что не против публикации доклада.

Ряд американских СМИ, включая Politico, Fox News, CNN и Bloomberg сообщили со ссылкой на высокопоставленные источники в Минюсте, что Мюллер не рекомендовал выдвигать каких-либо новых обвинений по делу о вмешательстве в американские выборы. Сам спецпрокурор в ближайшее время завершит работу на этом посту, сообщил CNN его представитель Питер Карр.

Между тем новые обвинения в рамках расследования "вполне возможны" от других инстанций, заявил MSNBC глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. По его словам, обвинения, в частности, может предъявить прокурор южного или восточного округа штата Нью-Йорк. Шифф также добавил, что при необходимости комитет вызовет Роберта Мюллера или других участников расследования.

Трамп лично пока не прокомментировал завершение расследования, которое не раз подвергал критике, называя "охотой на ведьм". По данным Bloomberg проводил телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, когда стало известно о передаче доклада Мюллера генпрокурору.

По словам главного корреспондента CNN в Белом доме Джима Акосты, в резиденции президента "тихо празднуют" завершение расследование без новых обвинений. Акоста сослался на одного из советников Трампа по его политической кампании, который назвал этот день "великим для Америки" и победным.

При этом журналист упомянул о возможности появления в отчете Мюллера "негативной информации" о президенте Трампе и о том, что его администрация "может столкнуться с последствиями". Адвокаты американского лидера ожидают раскрытия информации. Джулиани выразил уверенность, что сговора с Россией со стороны президента не обнаружено и это подчеркивает, что Трамп "не сделал ничего плохого".

Напомним, расследование о возможных связях американского президента с Россией началось в мае 2017 года. По версии стороны обвинения, Россия во время выборов в США 2016 года проводила спланированную кампанию против кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и продвижению Трампа.

Предметом расследования стал возможный сговор между командой Трампа и российскими властями. Команда Мюллера также выясняла, пытался ли президент США воспрепятствовать ходу расследования.

За 22 месяца группа спецпрокурора предъявила более 200 обвинений 34 людям и трем компаниям. Было установлено, что у 16 людей, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Politico отмечает, что ни одно из предъявленных обвинений не связано напрямую с ключевым вопросом - о возможной тайной связи кампании Трампа с Россией.

Экс-глава президентского избирательного штаба Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы, бывший адвокат Трампа и вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн - 3 года.

Обвинения также были предъявлены замглавы штаба Рику Гейтсу (финансовое мошенничество, дача ложных показаний), члену предвыборного штаба Джорджу Пападопулосу (дача ложных показаний ФБР и контакт с лицами, которые, как он сам полагал, действовали в интересах России), бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну (давление на свидетелей и дача ложных показаний), бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну (дача ложных показаний ФБР).

Обвинения также были предъявлены 12 россиянам - "сотрудникам ГРУ" (Главное разведывательное управление, нынешнее название - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России), которые предположительно участвовали во взломе серверов Демократической партии и Хиллари Клинтон, и 13 сотрудникам так называемой "фабрики троллей" во главе с "путинским поваром" Евгением Пригожиным. По мнению спецпрокурора, они оказывали политическое влияние на американских граждан через соцсети.