500 деятелей общества и культуры Беларуси обратились к Дале Грибаускайте

Обращение касается перезахоронения останков повстанцев 1863-1864 годов, повешенных царскими властями. Останки нашли на горе Гедимина в Вильнюсе.

Генетическая экспертиза обнаружила: среди захороненных — и Кастусь Калиновский. Белорусская общественность обращается к президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, другим уполномоченным лицам. На момент получения обращения Редакцией «Нашей Нивы» обращение подписали около 500 человек. Подписи продолжают поступать.

"Белорусская общественность с волнением следит за процессом перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, найденных на горе Гедимина.

Те повстанцы — национальные герои не только Литвы и Польши, но и Беларуси.

Среди них Кастусь Калиновский — символ борьбы Беларуси за свою независимость, человек, который выдавал первую газету на белорусском языке. Его пример вдохновляет и нынешнее поколение белорусского молодежи на борьбу за свободу и самоопределение.

Повстанцы — литовцы, белорусы, поляки — вместе боролись с царскими оккупантами, вместе отдавали свою жизнь, вместе разговаривали по-белорусски, литовски, польски, чтобы Литва, Беларусь, Польша стали свободными.

Могилы повстанцев будут местом паломничества молодых белорусов. Ради будущего Беларуси важно, чтобы надписи на их могилах были и на белорусском языке. Просим учесть это при решении вопросов перезахоронения. Это поможет сближению белорусского и литовского народов, имеющих общую тысячелетнюю историю".