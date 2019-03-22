Арабские страны, Турция и РФ осудили планы Трампа по Голанским высотам

Лига арабских государств предупредила, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами подорвет позиции США на Ближнем Востоке. Россия опасается, что этот шаг спровоцирует новый виток кризиса в регионе.

Арабские страны осудили намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над аннексированными у Сирии Голанскими высотами. "Пересмотрите эту ошибочную ситуацию и глубоко задумайтесь о незамедлительных и дальнейших последствиях. Любое признание израильского суверенитета над Голанскими высотами будет иметь серьезные последствия для позиции США в арабо-израильском конфликте в целом, особенно после огромных ошибок администрации США в палестинском вопросе", - говорится в заявлении генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, обнародованном в ночь на пятницу, 22 марта.

Сирия решительно осудила планы США по Голанам, назвав их безответственными. В заявлении сирийского МИДа говорится, что инициатива Трампа свидетельствует о "слепой односторонности США в ближневосточном конфликте и безграничной поддержке агрессивного поведения Израиля".

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что "территориальная целостность государств является фундаментальным принципом международного права, и попытки США легитимировать нарушения норм права со стороны Израиля приведут лишь к росту насилия и боли", добавив, что Анкара признает территориальную целостность Сирии.

Иран заявил, что "личное и необдуманное решение Трампа опасно и лишь приведет к новым кризисам на Ближнем Востоке" и выразил намерение незамедлительно обсудить намерения США с Сирией и другими странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что признание США суверенитета Израиля над Голанами может еще более дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и выразил надежду на то, что позиция Трампа останется в данном вопросе лишь на уровне призывов.

Израиль поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа. "В то время, когда Иран хочет использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп мужественно признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Стратегически важные Голанские высоты уже на протяжении многих десятилетий принадлежат к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот по-прежнему остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.