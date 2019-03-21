Песков: в Кремле не обсуждают объединение России и Беларуси для сохранения Путина у власти

В администрации президента России не обсуждают возможное объединение РФ с Беларусью для сохранения российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое написало об идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков.

По его словам, у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые "не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".