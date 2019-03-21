Павлу Грибу стало плохо в суде, где ему зачитывают приговор: прокурор требует 6 лет колонии

Двадцатилетнему украинцу Павлу Грибу стало плохо на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда России, где ему зачитывают приговор. Ему вызвали скорую помощь, заседание прервано на 45 минут.

"Я нахожусь в неудовлетворительном состоянии, не могу участвовать в судебном заседании", – пояснил Павел, по словам которого все время нахождения в СИЗО ему не оказывали медицинскую помощь.

Прокурор потребовал приговорить Павла Гриба к шести годам колонии за содействие терроризму.

"Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", – сказал обвинитель.

Украинец Павел Гриб пропал 24 августа в Гомельской области Беларуси. Туда, по версии родных, он уехал из Киева, где жил, на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Павел (на момент исчезновения ему было 19 лет, сейчас – 20) должен был вернуться в тот же день домой в Киев, но пропал. Родные и защита считают, что его незаконно похитили российские спецслужбы.

Павла обвиняют в содействии терроризму: якобы в переписке с девушкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России.

Отец Павла Гриба и адвокат Марина Дубровина рассказывали, что во время этапирования сына в СИЗО в Ростове-на-Дону его избили другие заключенные. Украинский врач Гриба Василий Притула также говорил, что Павел болеет портальной гипертензией – повышенным давлением, которое может привести к внутреннему кровотечению.