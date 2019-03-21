Пресса Британии: конец карьеры Терезы Мэй близок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ЕС с просьбой отложить "брексит" до конца июня. Брюссель, со своей стороны, ответил, что ЕС согласится отложить "брексит" на короткий срок только в том случае, если британский парламент одобрит на следующей неделе договор о выходе Британии из Евросоюза.

Все британские газеты много и подробно пишут о перипетиях, связанных с "брекситом".

"Брексит" - что дальше?



Газета Sun публикует статью своего колумниста Рода Лиддла. Он пишет, что плохая новость состоит в том, что Тереза Мэй все еще занимает пост премьер-министра и что либо вся Британия приближается к такому "брекситу", который ни в какой мере не похож на то, что было обещано в 2016 году, либо "брексит" не состоится вовсе.

Некоторые брекситеры среди депутатов парламента думают, что было бы неплохо просто выйти из состава ЕС без какого либо соглашения, но они ошибаются.

Две трети депутатов парламента против выхода из состава Евросоюза, и они не позволят выйти без соглашения.

Да, брекситеры правы, что достигнутое Терезой Мэй соглашение ужасно. Но если им дадут шанс вновь проголосовать по этому вопросу, они должны закрыть глаза и уши и проголосовать за это соглашение.

Потому что иначе вообще ничего не произойдет.

Может быть, нам удастся добиться еще одной отсрочки, но ЕС сможет настаивать на еще одном референдуме.

Урок для нас, беспомощных брекситеров низкого происхождения состоит в том, что нам следует бежать из ЕС, пока эта возможность еще существует.

Да, поддержка сделки Терезы Мэй не отвечает нашим надеждам. Но мы будем чувствовать себя полностью обманутыми, если мы в результате останемся в составе ЕС, пишет Род Лиддл в Sun.

Растрата политического капитала



Guardian в своей редакционной статье на ту же тему напоминает, что лидеры стран ЕС также следят за британскими новостями и они в курсе, что Тереза Мэй больше не в состоянии контролировать свою собственную партию.

Они также отдают себе отчет в том, что нет смысла идти на какие-либо уступки, потому что Мэй лишь скармливает их ненасытному чудовищу под названием евроскептицизм, а затем возвращается в Брюссель и умоляет дать ей что-то еще.

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Ее неуклюжий подход к переговорам по "брекситу" вернул к жизни возможность того, что Британия выйдет из состава ЕС без какого бы то ни было договора, если депутаты парламента отвергнут достигнутое ею соглашение с ЕС в третий раз.

Но хаотический "брексит" - не единственная альтернатива.

"Брексит" может быть отложен на более долгий срок. Мэй может заручиться поддержкой многих депутатов в своей партии, если она объявит конкретную дату своей отставки.

Тереза Мэй растратила весь свой политический капитал. У нее больше нет союзников - ни дома, ни за рубежом.

Она давно перестала понимать, что такое дипломатия или стратегия.

Сейчас она теряет свой авторитет и заканчивает свою трансформацию из просто плохого премьер-министра в премьер-министра, который нарушает нормы, пишет Guardian.

Две минуты до полуночи



Daily Mail публикует статью колумниста Питера Оборна, в которой тот напоминает, что в Великобритании не принято, чтобы национальные лидеры с экранов телевизоров или из радиоприемников обращались напрямую к народу.

Диктаторы, вроде Владимира Путина, делают это постоянно. То же самое делают и американские президенты.

Но британские премьер-министры выходят в прямой эфир лишь в случаях, когда перед страной стоит серьезная угроза.

Невилл Чемберлен 3 сентября 1939 года объявил о начале войны в радиоэфире.

Тереза Мэй теперь также решила обратиться напрямую к народу по вопросу о "брексите". Ей пришлось в очередной раз забыть о своих собственных обещаниях. Ровно 198 раз она заявляла, что "брексит" произойдет 29 мая. Сейчас она хочет отсрочки.

На данный момент есть три варианта того, как сага о "брексите" может развиваться дальше.

Во-первых, спикер парламента может разрешить третье голосование по соглашению, заключенному Мэй с ЕС. Если парламент этот документ поддержит, то "брексит" произойдет в мае.

Во-вторых, Британия может "вывалиться" из состава ЕС без какого-либо соглашения.

В-третьих, в самый последний момент парламентарии могут взять весь этот процесс под свой контроль.

В 1947 году ученые-атомщики создали так называемые "часы Судного дня", Полночь символизирует момент ядерного катаклизма, а минутная стрелка сейчас находится в двух минутах до полуночи. Это все похоже на "брексит".

У нас осталось две минуты до полуночи.

Так что неудивительно, что Мэй решила обратиться напрямую к народу. Посмотрим, как на это отреагируют депутаты парламента.

Если она проиграет третье голосование, то ее карьера кончена, пишет Питер Оборн в Daily Mail.