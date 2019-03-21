Минприроды РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны. Дороже всего оценены леса — 5,5 трлн руб. В 486 млрд руб. оцениваются воды. И наконец, 640 млн руб. стоят олени, косули, муфлоны и другие дикие животные.

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Стоимость древесных лесных ресурсов составила 5,52 трлн руб. Стоимость поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб. Стоимость ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) — 640,6 млн руб.

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В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины — дороже всего стоят запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб.), сосны (1,19 трлн руб.) и березы (1 трлн руб.). Кроме того, в 786 млрд руб. оценены запасы ели, в 510 млрд руб. — кедра.

Среди животных (21 вид) самый дорогой — гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.).

В 85,6 млн руб. оценены лоси;

41,3 млн — косули;

32 млн руб. — дикие северные олени;

24 млн руб. — кабарги;

22,6 млн руб. — соболи;

19,2 млн руб. — благородные олени;

14,8 млн руб. — бурые медведи.

Все снежные бараны стоят 8,4 млн руб., барсуки — 4 млн руб., сайгаки — 386 тыс. руб. и муфлоны — 64 тыс. руб. Считаются только лимитируемые виды (охотничьи ресурсы, добыча которых ограничена. — РБК), а нелимитированные (волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы) не учитываются.

В соответствии с методологией Минприроды объектом оценки являются запасы всех видов древесины (кроме древесины из резервных лесов) и лимитируемых охотничьих ресурсов. С точки зрения системы национальных счетов речь идет о "непроизведенных нефинансовых экономических активах", поэтому затратный подход для оценки не применяется, для получения информации о стоимости запасов используется сравнительный подход.

В качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — проще говоря, стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь (80 тыс. руб. за лося, 40 тыс. руб. за рысь и т.д.).

Ранее РБК сообщал, что Минприроды впервые рассчитало стоимость запасов полезных ископаемых. На конец 2017 года запасы нефти оценены в 39,6 трлн руб., природного газа — в 11,3 трлн руб., коксующегося угля — в 2 трлн руб., железной руды — в 808 млрд руб., алмазов — в 505 млрд руб.