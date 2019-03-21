ВИДЕО: Стена огня из Приморья угрожала китайскому городу

18 марта крупный природный пожар разгорелся на юге Приморского края. Из китайского Яньбянь-Корейского автономного округа наблюдались два 15-километровых фронта огня, причем северный фронт находился далеко от границы. Ситуация изменилась на следующий день: из-за усиления ветра пожар вспыхнул с новой силой и перекинулся на сторону КНР. Он представлял непосредственную угрозу для городского уезда Хуньчунь, сообщает телеканал CCTV.

В борьбе с огнем были задействованы 300 пожарных, которым, судя по видео, удалось отстоять населенные пункты:

Одной из причин происшествия стала аномально теплая погода в Приморье. Так, во Владивостоке 19 марта стало самым теплым с начала марта днем. Воздух прогрелся до +14...+16°С. Абсолютный максимум на эту дату, который удерживался в краевом центре с 2017 года, был перекрыт на 4,8°С. Но уже к утру среды температура воздуха в городе понизилась до +2...+5°С, отмечает Примгидромет.

Напомним, сопредельные регионы России и Китая на Дальнем Востоке с прошлого месяца из-за малоснежной зимы страдают от природных пожаров.

Дым от сельхозпалов из КНР окутывал Хабаровский край, Еврейскую автономную и Амурскую области, в том числе города Хабаровск, Биробиджан и Благовещенск. Хабаровский губернатор Сергей Фургал даже направил официальное обращение властям провинции Хэйлунцзян с просьбой принять меры по тушению пожаров, возникших на территории КНР.

В самом же Китае, помимо северо-восточных провинций, тушили огонь в провинции Юньнань - на юге страны. В уезде Юйлун в ликвидации пожара, который происходил на высоте свыше 3000 м над уровнем моря, участвовали около 1140 человек, а также было задействовано 6 вертолетов. Его площадь составила около 18 га, информирует агентство "Синьхуа". Возгорание было полностью ликвидировано 18 марта. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.