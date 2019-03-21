Репатриация европейцев, воевавших за ИГ: Европу ждут проблемы

Европейские страны не хотят принимать назад своих граждан - экс-боевиков "Исламского государства", отказываются их судить и лишают гражданства. К чему может привести такая политика - у DW.

По мере завершения войны с "Исламским государством" все острее становится проблема репатриации воевавших на стороне ИГ европейских граждан, а также членов их семей. Речь идет о возвращении на родину около 3 тысяч человек, которые примкнули к террористической организации в Сирии и Ираке, а сейчас находятся в лагерях для беженцев или военнопленных.

Европейские государства не желают брать на себя ответственность за будущее таких лиц, что, по мнению экспертов, может привести к новым конфликтам. DW разбирается, что делать с выходцами из Европы, сражавшимися на стороне террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Европа боится роста экстремизма

Многие европейские государства, среди них Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды и Швейцария, высказались против возвращения домой своих граждан, воевавших за ИГ. Они предлагают запретить им въезд на родину, лишить права на консульскую помощь и даже рассматривают вариант лишения их гражданства.

Бенте Шеллер (Bente Scheller), глава регионального представительства Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Бейруте, считает, что основная причина такой позиции европейских государств — это обеспокоенность вопросами внутренней безопасности. Правительства не хотят брать на себя ответственность, так как опасаются, что по возвращении домой бывшие боевики "возобновят террористическую деятельность и будут способствовать росту терроризма и экстремизма в ЕС".

ЕС, в свою очередь, устранился от дебатов на тему репатриации плененных боевиков ИГ, отправившихся туда из европейских стран. Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что окончательное решение, следует ли принимать (такого. — Ред.) гражданина назад или нет, находится в сфере ответственности самих государств-членов ЕС.

Для европейских политиков одобрение возвращения домой бывших боевиков ИГ — это политически неудобный и непопулярный шаг, полагает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его выражению, "многие европейские лидеры, особенно сейчас, в преддверие выборов в Европарламент, играют на антииммигрантских и часто исламофобских настроениях населения".

Террористов следует судить на родине

Кроме того, возвращение бывших боевиков ИГ создает проблемы со сбором доказательств их преступлений для начала уголовного преследования. Швейцария первой заявила, что предпочитает, чтобы ее граждан, воевавших за ИГ, не возвращали на родину для суда, а судили на месте — в Сирии или Ираке. И такой подход поддерживают другие европейские государства.

Международное право четко не определяет, в какой стране должны судить бывших боевиков ИГ с европейскими паспортами. Установить свою юрисдикцию в отношении них может как государство, гражданство которого они имеют, так и государство, на территории которого произошло преступление. Илия Куса полагает, что "политики опасаются, что европейские суды не смогут отправить этих людей надолго в тюрьмы, потому что доказать их конкретные преступления будет нелегко". Так, в Сирии или Ираке намного проще собирать доказательства и доказывать вину, поскольку борьба с ИГ проходила именно там.

Пока единственная страна, которая согласилась судить бывших боевиков-исламистов, — это Ирак. Однако правозащитные организации и ООН выступают против судов в Ираке, поскольку считают, что Багдад нарушает право на справедливый суд, вынося смертный приговор экс-боевикам после 10-минутного рассмотрения дела.

Особенно остро стоит проблема с боевиками-выходцами из Европы, находящимися в плену у курдов на севере Сирии. Сами сирийские курды не имеют права судить пленников и поэтому призывают ООН учредить международные спецтрибуналы в Сирии, но пока передают экстремистов соседнему Ираку. По этой причине Бенте Шеллер считает, что судить европейцев, воевавших за ИГ, стоит на родине: "Этим мы не уступим экстремизму, а лишь укрепим нашу приверженность верховенству права и правам человека".

Лишение гражданства — удар по международному праву

Один из способов воспрепятствовать возвращению домой европейцев из ИГ — лишение их гражданства и, соответственно, возможности вернуться. В Германии в данный момент работают над созданием правовой базы, которая позволит лишать немецкого гражданства тех, кто сражался на стороне "Исламского государства". Великобритания уже лишила гражданства нескольких жен бывших боевиков ИГ, а Австрия хочет отказывать таким лицам в консульской защите.

По мнению Бенте Шеллер, лишение гражданства — это слишком суровая мера, тем более что международное право запрещает лишать лицо гражданства, если в результате этого оно станет апатридом. Несмотря на этот запрет, власти Великобритании лишили гражданства 19-летнюю Шамиму Бегум, обосновав свое решение тем, что она может рассчитывать на гражданство Бангладеш, откуда родом ее мать. Но Бангладеш эту информацию опроверг, и теперь Бегум осталась без гражданства и какой-либо защиты.

Илия Куса указывает, что подобные "действия государств создают опасные прецеденты на будущее и наносят удар по системе международного права". По сути, государства идут на прямое нарушение законов и международных норм, не имея права отказывать людям в консульской защите или лишать их гражданства.

Забрать нельзя оставить

И если возвращение домой бывших боевиков-исламистов угрожает европейской безопасности сейчас, то оставление их в Сирии сулит большие проблемы в будущем. Илия Куса в связи с этим напоминает о ситуации с "Аль-Каидой" в Ираке после 2007 года и уверяет, что дальнейшая маргинализация десятков тысяч сторонников ИГ лишь укрепит идеологию боевиков и может привести к реваншу террористической организации в будущем.

Эксперты сходятся во мнении, что европейским государствам следует взять на себя ответственность за бывших боевиков ИГ и их семьи — вместо того, чтобы оставлять эту проблему третьим странам. Следует помнить, что значительная часть социальной базы радикальных исламистов — это малообразованные жители бедных районов европейских городов. И если они останутся в "подвешенном состоянии" в лагерях для пленных или беженцев, это еще больше маргинализует их в социально-экономическом плане на годы вперед.

Как минимум жены и дети бывших боевиков, непосредственно не замешанные в военных действиях, должны быть возвращены назад, получить амнистию и пройти процедуру интеграции в европейское общество.

Для того, чтобы избежать их дальнейшей радикализации в лагерях для беженцев или пленных, воевавшие на стороне ИГ должны попасть в менее токсичную среду и получить доступ к образованию. Достижению этой цели, по мнению Илии Кусы, могут помочь мусульманские общины в Европе, подавляющее большинство которых не разделяют фундаменталистские идеи террористов "Исламского государства".