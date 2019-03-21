В условиях роста напряженности с Россией США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

ВВС США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 для учений по "интеграции в театр военных действий и летной подготовке" с региональными союзниками и партнерами по НАТО.

Этот шаг расценивается, как мощный сигнал России, которая в эти дни отмечает пятилетие военной аннексии Крыма.

Оперативная авиагруппа, состоящая из бомбардировщиков B-52 Stratofortress, летчиков и вспомогательного оборудования из 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на базе ВВС Барксдейл в Луизиане, прибыла на базу Королевских ВВС Фэрфорд в конце прошлой недели и с тех пор участвует в различных тренировочных заданиях по всей Европе, сообщили в ВВС США.

В понедельник четыре B-52 "выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе к Норвежскому морю, Балтийскому морю/Эстонии и Средиземному морю/Греции", сообщили в ВВС.

Бомбардировщики B-52 с базы ВВС Андерсен на острове Гуам и с базы Фэрфорд также провели "одновременные учения по ознакомлению с театрами военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе", когда бомбардировщики "полетели на север, к району, расположенному к востоку от Камчатского полуострова" близ России.

"В общей сложности полеты из Индо-Тихоокеанского региона и Европы продемонстрировали приверженность США своим союзникам и партнерам через глобальное развертывание военных сил", – говорится в пресс-релизе ВВС.

Бомбардировщики B-52 впервые поступили на вооружение в 1950-е годы, в разгар "холодной войны", и изначально создавались как межконтинентальные ядерные бомбардировщики с большой дальностью полета, способные нанести удар в глубинных районах Советского Союза.

Новая модификация B-52 была введена в эксплуатацию в 1962 году, и 48-метровый самолет стал символом "холодной войны".

После завершения "холодной войны" самолеты претерпели значительные изменения и были оснащены высокоточными ракетами, современной электроникой и высокотехнологичными датчиками.

Согласно официальной информации ВВС, каждый бомбардировщик может нести бомбы, мины и ракеты общей массой около 32 тонн.

Москва продолжает наращивать собственное военное присутствие в регионе, вынуждая США делать то же самое.

Однако глава Европейского командования США говорит, что это, похоже, не приносит результатов.

"Я пока не удовлетворен нашим состоянием средств сдерживания в Европе", – заявил генерал Кертис Скапаротти ранее в этом месяце.

По его словам, его командование сталкивается с нехваткой сухопутных и военно-морских сил, а также средств ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки.

"Меня беспокоит потенциал для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, учитывая растущую угрозу со стороны России. Мне нужно его увеличить", – добавил он.

"В свете модернизированной и все более агрессивной конфигурации российских сил Европейское командование рекомендует нарастить наши силы, переданные в оперативное подчинение, и силы, находящиеся в Европе на ротационной основе, для усиления нашей позиции сдерживания", – сказал Скапаротти.