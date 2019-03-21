В Третьяковской галерее мужчина разделся до нижнего белья и прошел по залам

В Третьяковской галерее вечером 20 марта один из посетителей разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам. Его не смогли задержать.

Мужчина смог беспрепятственно покинуть здание. "Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиган ушел быстро, и его не удалось задержать сразу", — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас полиция ведет его поиск.

В пресс-службе музея пояснили, что это был "несанкционированный перформанс неких „современных художников“". По данным телеканала "360", сообщник раздевшегося мужчины повесил на стену свою картину.

В пресс-службе галереи добавили, что "угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было".

В конце января из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Преступник унес ее во время работы галереи, на глазах у посетителей и сотрудников.