Франция не отпускает. Сенатору Сулейману Керимову предъявлены новые обвинения в Ницце

Сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили новые обвинения - на этот раз в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Это произошло спустя 9 месяцев после того, как французские власти сняли с него другие обвинения - в незадекларированных сделках с целью ухода от уплаты налогов.

Сейчас Сулейман Керимов находится на своем рабочем месте в Москве, "в свое время его адвокаты обжалуют незаконные и необоснованные обвинения", сказал Би-би-си помощник сенатора Алексей Красовский.

О том, что сенатор и российский бизнесмен во Франции вновь столкнулся с проблемами, сообщила французская газета Nice-Matin. По данным издания, Керимов обвинен в соучастии в уклонении от налогов. Издание утверждает, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, затем "свободно покинул дворец правосудия" с обязательством внести залог в 20 миллионов евро.

Эту информацию РИА Новости подтвердил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. "Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - сказал он. Сенатор "помещен под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в 20 млн евро", уточнил он.

В Совете Федерации будут следить за ситуацией вокруг российского сенатора Сулеймана Керимова, заявил РИА Новости член комитета по регламенту верхней палаты парламента Сергей Фабричный.

Роскошная недвижимость та же, обвинения другие

На этот раз предметом расследования стали несколько роскошных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую Керимов мог купить за 127 млн евро, в то время как по документам цена объекта составляла 35 млн евро, пишет газета Nice-Matin.

Керимов отрицает, что является владельцем вилл на мысе Антиб. Их номинальным владельцем является швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Он также сейчас обвинен в соучастии в уклонении от налогов и отпущен под залог в 10 млн евро.

Штудхальтер, как сообщает французская радиостанция RFI, распространил заявление. В нем говорится, что все предыдущие обвинения против него по подозрению в "отмывании денег, скрытых при уходе от налогов", были сняты в апелляционном суде Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 года. Вскоре после этого, с учетом отсутствия обжалования со стороны генпрокуратуры, швейцарский бизнесмен стал "ассистированным свидетелем".

"12 марта (2019 года) господин Штудхальтер снова был вызван в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в так называемом "соучастии в уклонении от налогов", якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти, не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в рамках сделки по приобретению виллы "Hier", говорится в заявлении, которое также цитирует Nice-Matin.

Жака и Филиппа Боргетти газета называет продавцами виллы "Hier".

В 2017 году Керимов уже попадал в поле зрения правоохранительной системы Франции: в ночь на 21 ноября 2017 года его задержали в аэропорту Ниццы и затем предъявили обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Следствие подозревало, что российский миллиардер приобрел на Лазурном берегу четыре виллы - Hier, Medy Roc, Fiorella и Lexa - и оформил их на швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера. По версии прокуратуры, часть денег по этим сделкам была выплачена неофициально и с них не были уплачены налоги.

Керимову тогда запретили покидать Францию, а суд согласился отпустить его под залог, предварительно увеличив его с 5 млн до 40 млн евро.

Но в июне 2018 года французские власти сняли с Керимова все обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от налогов.

Новое обвинение было предъявлено в связи с запросом министерства финансов Франции, которое обратилось в прокуратуру Ниццы, сообщила французская радиостанция RFI.