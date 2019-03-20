Российские власти о бомбардировщиках в Крыму: "Их там нет"

Председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов отрицает появившуюся информацию о том, что Россия разместила в аннексированном Крыму сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, способные поражать цели на удалении до 2 тысяч 200 километров от аэродромов базирования, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"Их сейчас там просто нет, – заявил Шаманов. – Появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности".

Ранее о размещении ТУ-22М3 сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на того же Шаманова, при этом опубликовав его прямую речь. Глава комитета по обороне, если верить заметке, заявлял, что в Крыму размещены "самолёты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

Такую же информацию разместило издание "Лента.ру", причём со ссылкой на федеральное агентство "РИА Новости". А ещё раньше, в понедельник, о развёртывании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3 сообщил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. Он также заявлял, что "дальность крылатых ракет на борту самолётов позволяет нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а модернизация в течение нескольких следующих лет сделает их универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".

Во вторник в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности опровергли и слова Бондарева. Там отметили, что информация о наличии на полуострове бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" "ошибочна". "В Крыму развёрнуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", а также системы ПРО и ПВО, способные надежно прикрывать атаки с воздуха", – заявили в пресс-службе Совфеда.

14 марта в Министерстве обороны России сообщали, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Чёрного моря, в ходе которого "экипажи преодолели около четырёх с половиной тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов".

В декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила милитаризацию Крыма, Чёрного и Азовского морей, а также призвала Россию вывести с территории полуострова свои войска.

18 марта отмечалась пятая годовщина аннексии Крыма, которую в России официально называют "воссоединением".