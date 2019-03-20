Лоббисты в ЕС: сколько стоит попытка повлиять на Брюссель

Как выглядит лоббизм в Европе в эпоху нарастающего протекционизма и торговых конфликтов? DW анализировала цифры и говорила с экспертами.

В одном только Брюсселе при структурах Европейского Союза работают более 15 тысяч легальных лоббистов. Они на совершенно законных основаниях представляют интересы определенных компаний или организаций и должны содействовать принятию органами власти выгодных для этих компаний или организаций решений — с помощью легальных средств и способов.

В 2008 году в ЕС была создана база данных Transparency Register, в которой "группы влияния" — то есть лоббисты — должны регистрироваться и предоставлять сведения о своих финансовых и прочих интересах. Такой открытый общественный справочник стал ответом на критику в адрес ЕС в непрозрачности при принятии важных решений. Впрочем, необходимость регистрироваться не закреплена законодательно, что означает, что и не зарегистрированные лоббисты могут оказывать влияние на еврочиновников. К тому же, указывают критики Transparency Register, не существует никакого механизма проверки сведений, внесенных лоббистами в базу данных, а потому многие эксперты подозревают "хроническое" занижение лоббистами их расходов на проталкивание интересов в Брюсселе.

Как бы там ни было, Transparency Register остается единственным источником информации о легальных лоббистах в Европе. Поэтому DW проанализировала имеющиеся цифры и попыталась понять, кто же оказывает влияние на решения органов в Брюсселе, затрагивающие миллионы жителей Европейского Союза.

Лоббисты-"европейцы" и лоббисты-"иностранцы"

От лоббистов требуется занести в Transparency Register данные о сумме денег, которые они планируют выделить на свою работу. DW высчитала среднее значение для каждого лоббиста и распределила их по месту расположения штаб-квартиры фирмы или организации, интересы которых они представляют.

Анализ показал, что с января 2017 по сентябрь 2018 года на лоббистскую работу в структурах ЕС было истрачено более 2 млрд евро, причем подавляющую часть этой суммы потратили лоббисты из стран Евросоюза. Для сравнения: за этот же период времени в Вашингтоне для отстаивания своих интересов различные лоббистские группы выделили в пересчете 4,7 млрд евро. Таковы данные американской НКО Center for Responsive Politics.

На первый взгляд, соотношение лоббистов в Брюсселе из стран ЕС и не из стран ЕС не впечатляет: доля "иностранцев" составляет от общего числа 9% по числу лоббистов и 11% по сумме финансовых вливаний. Список крупнейших не входящих в состав ЕС лоббистов в Брюсселе открывают США с объемом денежных вложений 120 млн евро. На втором месте находится Швейцария (46 млн евро), на третьем — Норвегия (16 млн евро), на четвертом — Япония (5,9 млн евро), на пятом — Китай (3,9 млн евро). Россия находится на восьмом месте, ее сумма денежных вложений в лоббистскую деятельность составляет 3,4 млн евро.

Характерно, что даже занимающие лидирующую позицию среди лоббистов-"неевропейцев" США далеко отстают от своих европейских коллег по финансовым вливаниям. Для сравнения: траты Германии, занимающей в списке крупнейших лоббистов-"европейцев" второе место, составили 231 млн евро. Это легко объяснимо: например, заинтересованность немецких автоконцернов в отстаивании своих интересов на ключевом для них европейском рынке намного выше, чем, скажем, у их японских конкурентов. Третьим крупнейшим европейским лоббистом стала Италия (226 млн евро), на четвертом месте — Великобритания (180 млн евро), на пятом — Франция (140 млн евро), на шестом — Испания (133 млн евро). В целом же в числе 30 крупнейших лоббистов в Евросоюзе по объему финансовых трат только 5 — "иностранные", и это неудивительно.

При этом совершенно неожиданно то, что список 30 крупнейших лоббистов открывает Бельгия, с более чем 517 млн евро, потраченными на отстаивание интересов в европейских структурах. Германия не дотягивает и до половины этой суммы. Впрочем, причина выясняется быстро: к Бельгии база данных относит все зарегистрированные в этой стране представительства всемирных юридических и консалтинговых фирм, которые на деле представляют интересы заказчиков со всей планеты.

Кто скрывается за бельгийскими лоббистами

DW проанализировала 100 крупнейших таких представительств в Бельгии, распределив их по стране нахождения штаб-квартиры и клиентов.

Выяснилось, что из сумм, потраченных лоббистами, отнесенными к Бельгии, 43% принадлежат не странам ЕС. Лидером здесь оказались США с 14,6 млн евро. В десятку вошли также Швейцария и Япония, а вот экспортный гигант Китай занимает одно из скромных последних мест. Чем это объяснить?

"В Восточной Азии существует тесная связь между государством и компаниями — будь-то в Китае, Корее или Японии. Поэтому фирмы глубоко интегрированы в процесс принятия политиками решений и не видят себя в качестве сторонних игроков, — говорит Данкан Фриман, эксперт Европейско-китайского исследовательского центра в Европейском колледже (College of Europe). — В Китае просто не существует традиции лоббизма, и китайские компании не ведут работы в этом направлении, как это делают фирмы в США и Европе".

Напротив, лоббистская активность американских компаний только нарастает. Согласно исследованию организации Transparency International, компании из Силиконовой долины — центра высокотехнологической отрасли США — с 2014 по 2017 год увеличили расходы на отстаивание своих интересов в ЕС на 278%. В качестве причины указывается принятие в Евросоюзе целого ряда законодательных актов, регулирующих работу технологических компаний — вроде законов о защите личных данных или авторских правах.

Следующим событием, которое, по мнению экспертов, подхлестнет расходы лоббистов, будет "Брекзит". Причем, больше всего придется потратиться как раз компаниям из Великобритании, которые могут сильно пострадать от выхода их страны из Европейского Союза.