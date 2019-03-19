В Норвегии доказали вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что у страны есть "электронное доказательство" того, что Россия причастна к созданию помех на учениях НАТО Trident Juncture , которые прошли в ноябре прошлого года в Финляндии. Об этом информирует Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Бакке-Йенсен сказал, что "доказательства" вмешательства в работу GPS попросила у Норвегии российская сторона. Он подчеркнул, что норвежские военные передали их россиянам, после чего последние заявили, что им требуется время, чтобы их "изучить". "Если вы соседи России, то вам следует быть очень терпеливыми", — заключил норвежский министр.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Министерство обороны Норвегии заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы системы глобального позиционирования (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture.

Помехи были настолько серьезными, что летчики НАТО во время выполнения заданий получали лишь слабый сигнал GPS, а в некоторых случаях он вообще отсутствовал, пишет Dagbladet. Но на безопасность полетов это не влияло, утверждают военные, поскольку летчики также используют наземную систему навигации.

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. Предупреждение касалось финляндских территорий от северных районов Рованиеми до норвежской границы и от местности восточнее Киттиля до российской границы.

Норвежский портал Barents Observer cообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались. А 2 ноября это же издание сообщило, что в норвежском фюльке (области) Финнмарк у пассажирского самолета в полете отказала система GPS. В тот момент воздушное судно находилось недалеко от российской границы и аэропорта Киркенес. Отмечается, что сбой в работе GPS все-таки сказывается на безопасности полетов: сам по себе сбой в работе одной из навигационных систем не критичен, но если возникнут проблемы и с резервной системой, самолет может "ослепнуть".

Российская сторона обвинения в создании помех отрицает.