Необычное зрелище очень удивило местных жителей и вызвало ажиотаж в соцсетях, некоторые пользователи которых шутили об инопланетном вторжении.

На самом деле жители стали свидетелями так называемого "дырявого" облака, в Рунете их также называют дырокольными или облаками с отверстием, в английском варианте - Fallstreak Hole или Punch Hole Cloud.

По словам одного из очевидцев, дыра начала пропадать через 10-15 минут после своего образования. Астроном и метеоролог Эбрахим Аль-Джарван рассказал порталу The National, что это явление не наблюдалось в ОАЭ в течение десятилетия, и отметил, что обычно оно длится от получаса до часа, но, бывает, и до двух часов.

Look at this fallstreak hole seen above Buraimi, Oman. Picture from our friends at the Directorate General of Meteorology. pic.twitter.com/l3iIS7EL75— Steff Gaulter (@WeatherSteff) March 17, 2019