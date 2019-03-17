ВИДЕО: в Канаде тренер, разнимая дерущихся хоккеистов, не выдержал и стал бить соперников клюшкой

На молодежном турнире Little Native Hockey League в канадской Миссиссоге произошла массовая драка.

Хоккеисты в определенный момент захотели выяснить отношения с помощью кулаков и борцовских приемов. В центре событий оказался один из тренеров: сначала он пытался разнимать дерущихся, но в одном из эпизодов сам схватил клюшку и сильно ударил ею по спине игрока соперника.

Разнять команды удалось только после вмешательства полиции. Возможно, кого-то из зачинщиков арестуют. Организаторы турнира уже принесли извинения за случившееся, обращает внимание Eurosport.