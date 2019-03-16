ЧМ-2018 в России оказался самым прибыльным в истории футбола

Чемпионат мира по футболу 2018 года, впервые в истории прошедший минувшим летом на территории России, стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует пресс-служба ФИФА.

В докладе отмечается, что организация инвестировала в проведение ЧМ-2018 1,824 миллиарда долларов и получила доход в размере 5,357 миллиарда. Таким образом, прибыль ФИФА от турнира составила 3,533 миллиарда.

"Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день", - констатируют в федерации.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщал, что страна потратила на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу примерно 650 млрд рублей, выручив от турнира на 200 млрд больше.

21-й чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые прошел на территории России и вообще в Восточной Европе. С 14 июня по 15 июля его матчи принимали 12 стадионов в 11 городах РФ.

Победителем мундиаля стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила другому финалисту турнира - команде Хорватии.