Бадминтонистка из Литвы стала чемпионом Голландии

В суперфинале чемпионата клубов высшей лиги Голландии по бадминтону яркая игра литовки Аквиле Стапушайтите стала весомым вкладом в победу команды.

В финале встретились два голландских клуба - Duinwijck из Гарлема и DKC из Гааги.

На арене, полной зрителей, произошла острая борьба. Согласно регламенту соревнований проводилось по одной встрече пары мужчин и пары женщин, позже - по две одиночные встречи мужчин и женщин и по две встречи смешанных пар.

После того, как были сыграны все восемь предусмотренных встреч, результат суперфинала был 4:4. Лишь после назначенного главным судьёй соревнований дополнительного сета смешанных пар определились чемпионы Голландии. В этом году этот титул защитили и подняли кубок победителей бадминтонисты гарлемского клуба Duinwijck.

Большой вклад в победу команды сделала проживающщая в данное время в Голландии долгосрочный лидер национальной сборной Литвы по бадминтону олимпийка Аквиле Стапушайтите. Успешный выход литовки помог клубу из Гарлема заработать аж два важных очка. А.Стапушайтите с Селеной Пек одержали победу во встрече пар женщин над Марлес Баан и Алиссой Тиртосентон 21:11, 21:17.

Победа во встрече выровняла результат соревнований. Во второй раз А.Стапушайтите пришлось выравнивать результат во время игры в одиночной встрече женщин с Хариссой Куипер, над которой спортсменка из Литвы одержала уверенную победу 21:9, 21:6.