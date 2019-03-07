Леброн Джеймс потеснил Майкла Джордана в списке самых результативных игроков НБА

Звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в списке самых результативных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времен, сместив на пятую позицию живую легенду лиги - "его воздушество" Майкла Джордана.

Историческое событие произошло в домашнем матче регулярного чемпионата с "Денвером", который "Лейкерс" проиграли 99:115. Матч был прерван во второй четверти для чествования Джеймса, пересекшего к тому моменту отметку в 32 292 очка за карьеру.

Всего Леброн набрал в этом матче 31 очко и временно остановил счетчик на отметке 32 311 баллов. Он превзошел по этому показателю Джордана (32 292), но впереди еще Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Отметим, что Джордан набрал свои очки за 1072 игры (в среднем по 30,1 за матч), Леброну же понадобилось 1190 матчей со средней результативностью 27,1.