Одиннадцать друзей Мамаева сыграли в футбол в "Бутырке"

В четверг в столичном СИЗО "Бутырка" состоялся долгожданный футбольный матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находящегося под стражей по нескольким уголовным статьям.

Встреча проходила в рамках стандартной часовой прогулки, поэтому был сыграно два тайма по 20 минут. В игре в формате шесть на шесть приняли участие 11 сокамерников профессионального футболиста. Сам Мамаев провел по тайму за каждую из команд - зеленых и оранжевых.

Команда в оранжевых манишках, за которую Мамаев выступал в первом тайме, одержала победу над зелеными со счетом 8:7. Павел забил семь мячей - три в первом тайме и четыре во втором.

Отметим, что в 12-местной камере с Мамаевым сидят лица, обвиняемые в экономических преступлениях, а также в обороте наркотиков.

Фотографии с матча в своем Instagram опубликовала супруга полузащитника Алана Мамаева.

View this post on Instagram Игра продолжается ❤️ A post shared by Аlana🏝 (@alana_mamaeva) on Feb 14, 2019 at 3:28am PST

После игры полузащитник "Краснодара" выразил благодарность руководству ФСИН за поддержку.

"Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку", - цитирует "Спорт-Экспресс" реплику Мамаева в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО. С журналистами общаться футболисту было запрещено.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, также заключенный под стражу в СИЗО "Бутырка", участие в матче не принимал из-за травмы колена.

По решению Тверского районного суда Москвы футболисты и двое их подельников будут находиться под стражей до 8 апреля 2019 года. Однако 25 февраля Тверской суд Москвы в очередной раз проверит законность продления срока их ареста. Суд ранее уже продлевал срок ареста спортсменов и отклонял их апелляцию.

Все фигуранты дела содержатся в СИЗО с начала октября прошлого года по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс. Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.