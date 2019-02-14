Встреча проходила в рамках стандартной часовой прогулки, поэтому был сыграно два тайма по 20 минут. В игре в формате шесть на шесть приняли участие 11 сокамерников профессионального футболиста. Сам Мамаев провел по тайму за каждую из команд - зеленых и оранжевых.
Команда в оранжевых манишках, за которую Мамаев выступал в первом тайме, одержала победу над зелеными со счетом 8:7. Павел забил семь мячей - три в первом тайме и четыре во втором.
Отметим, что в 12-местной камере с Мамаевым сидят лица, обвиняемые в экономических преступлениях, а также в обороте наркотиков.
Фотографии с матча в своем Instagram опубликовала супруга полузащитника Алана Мамаева.
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После игры полузащитник "Краснодара" выразил благодарность руководству ФСИН за поддержку.
"Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку", - цитирует "Спорт-Экспресс" реплику Мамаева в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО. С журналистами общаться футболисту было запрещено.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, также заключенный под стражу в СИЗО "Бутырка", участие в матче не принимал из-за травмы колена.
По решению Тверского районного суда Москвы футболисты и двое их подельников будут находиться под стражей до 8 апреля 2019 года. Однако 25 февраля Тверской суд Москвы в очередной раз проверит законность продления срока их ареста. Суд ранее уже продлевал срок ареста спортсменов и отклонял их апелляцию.
Все фигуранты дела содержатся в СИЗО с начала октября прошлого года по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс. Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.