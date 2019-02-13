Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"

Руководство лондонского футбольного клуба "Челси" намерено предложить пост главного тренера Зинедину Зидану, сообщает The Sun. По информации таблоида, руководство клуба готово заменить французским специалистом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.

К такому решению руководство клуба склоняется после воскресного разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионата Англии.

По информации издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" уже начались.





Зинедин Зидан добровольно оставил пост главного тренера мадридского "Реала" по окончании сезона-2017/18, трижды подряд победив в Лиге чемпионов. С тех пор 46-летний специалист является безработным и его прочат едва ли не на каждую крупную вакансию.

Футболисты "Челси" под руководством 60-летнего Сарри в трех последних выездных матчах пропустили 12 голов и ни одного не забили. На данный момент в таблице Премьер-лиги команда идет на шестом месте - вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует ее целям.

Другим претендентом в преемники Сарри, который возглавляет команду с лета 2018 года, СМИ называют его нынешнего ассистента, а в прошлом легенду клуба Джанфранко Дзолу. Однако ему отводится роль исполняющего обязанности главного тренера на период поисков кандидата на постоянную должность.