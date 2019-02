— О, нет. Гордон Бэнкс, абсолютный герой для меня и для многих других, умер. Победитель чемпионата мира в Англии был одним из величайших вратарей всех времен, и таким прекрасным, прекрасным человеком, — написал в своем твиттере бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​.

Oh no. Gordon Banks, an absolute hero of mine, and countless others, has died. @England’s World Cup winner was one of the greatest goalkeepers of all time, and such a lovely, lovely man. #RIPGordon— Gary Lineker (@GaryLineker) 12 февраля 2019 г.