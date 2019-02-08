Со дна Ла-Манша поднято тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы

Полиция английского графства Дорсет провела процедуру опознания останков, извлеченных из найденных на дне пролива Ла-Манш обломков легкомоторного самолета. Криминалистами установлено, что они принадлежат аргентинскому футболисту Эмилиано Сале.

Вместе с 28-летнем спортсменом на борту разбившегося самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной.

"Тело, которое было доставлено сегодня в порт Портленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы. Семьи Салы и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы об этом", - говорится в сообщении полиции Дорсета.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Эмилиано Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". Его трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба. Аргентинец уже оформил переход, но затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по "Нанту". Самолет потерпел крушение на обратном пути из Франции в Англию.

Легкий одномоторный Самолет Piper PA-47 Malibu, направлявшийся из Нанта в столицу Уэльса Кардифф, пропал с радаров в ночь на 22 января. На борту находились два человека - Сала и пилот Ибботсон. Полиция острова Гернси 24 января прекратила активные поиски пропавшего самолета, так как шансы выжить у пропавших людей были крайне низки.

Позже был организован сбор средств для финансирования продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке. К частной компании, которая была нанята родственниками футболиста, присоединилась британская Комиссия по расследованию авиационных происшествий (AIBB). 3 февраля в результате совместной операции ими были обнаружены затонувшие обломки пропавшего самолета и одно неопознанное человеческое тело.