Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет

Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится футбольный клуб "Судува" из Мариямполе под руководством специалиста из Казахстана Владимира Чебурина.

Команда, главным конкурентом которой является вильнюсский "Жальгирис", намерена не сбавлять обороты и снова отстоять свой титул. Достаточно ли высок на сегодняшний день уровень литовского футбола, в чем причины неудач сборной страны, какие проблемы испытывает "Судува" в еврокубках, и способна ли команда повысить для себя планку в 2019 году. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью для DELFI делится своим мнением главный тренер чемпиона Литвы по футболу Владимир Чебурин.

- Владимир Николаевич, прежде всего, хотелось бы вас поздравить с очередным, уже второй год подряд, чемпионством футбольного клуба "Судува" под вашим руководством. Скажите, это было перевыполнение плана на сезон-2018 или же просто выполнение плана-максимум?

- Спасибо за поздравление. Конечно, это успех всей нашей команды прежде всего. Всего нашего дружного коллектива - начиная от нашего президента Видмантаса Мураускаса и заканчивая всеми нами. Для кого-то, может быть, стать чемпионом - это всего лишь стечение обстоятельств. Но защитить титул всегда сложнее. Мы действительно в том году очень здорово начали чемпионат и на протяжении всего чемпионата мы лидировали. Мы дали возможность "Жальгирису" подойти к нам лишь в одном случае, когда он нас опережал. По разнице встреч мы даже уступили ему, но на то были свои причины. А так, весь сезон провели достаточно удачно. Но мы к этому стремились. Мы выполняли то решение всего нашего коллектива, что нужно быть первым, и только это дает право участвовать в Лиге чемпионов. Мы считаем, что участие в Лиге чемпионов - это наивысшее достижение для команды, которая непосредственно работает в своем внутреннем чемпионате.

- А каков был план-минимум на прошлый сезон? Если вдруг это было секретом, то теперь, я думаю, можно об этом рассказать.

- А как можно обсуждать план-минимум, если команда стала чемпионом? Тут по-моему другой задачи и не должно ставиться. Поэтому все службы работали на то, чтобы стать опять чемпионами и быть чемпионами, и заслужить это право - участвовать в Лиге чемпионов.

Vladimiras Čeburinas Foto: Saulius Čirba

- Вы встали у руля "Судувы" в 2016 году. До этого тренировали еще одну литовскую команду "Круоя". Расскажите вашу предысторию попадания в Литву. Насколько длительным был процесс переговоров приглашающей стороны с вами или может вы сразу же откликнулись на поступившее предложение? Не смущало ли вас то обстоятельство, что предстояло работать в совершенно новой стране и в новом для вас чемпионате, где уровень футбола по европейским меркам, скажем мягко, не на самом высоком уровне?

- Ну как-то давно, уже после работы в "Круоя", я говорил, что до нее было одно предложение из Литвы. Но тогда чисто психологически я не был готов к такому вызову. Однако мы всегда хотим себе задавать какие-то цели, к чему-то идти, к чему-то стремиться. И потом поступило предложение от клуба "Круоя". Это команда из небольшого городка. Команда, которая хотела каких-то достижений, хотела чего-то добиться. В первое время работы было очень сложно. Потому что это двухразовые тренировки, двухразовые ежедневные поездки в Паневежис на тренировочный процесс. Фактически, времени на отдых было очень мало. Но этот вызов был принят. И благодаря тем игрокам, которые тогда были в составе "Круоя", мы сделали небольшой фурор с командой из небольшого города, но с довольно-таки амбициозными игроками, которые хотели чего-то добиваться. Были очень большие сложности в процессе чемпионата. Но опять же говорю, мы решили для себя, что мы должны идти вперед. И за это большая благодарность ребятам. И тогда у нас получилось. Действительно мы смогли и сами удивиться, и удивить других. Мы показали, что мы можем, мы достойны.

Что касаемо второй части вопроса, то я бы не стал говорить "не очень высокий уровень". Если мы возьмем рейтинг клубных команд ФИФА на сегодняшний день, то мы не занимаем там последнее место. С учетом выступлений "Жальгириса", "Тракая" и "Судувы" на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы, мы достаточно поднялись и продвинулись вперед. Поэтому про тот момент я не могу сказать, что там это обсуждалось - какая лига ниже, а какая выше. Это все решается по окончании сезона, какая лига, чего достойна. А на тот момент мной было принято решение, что надо этот вызов принять и попробовать свои силы в другом чемпионате. Многие задавались вопросом, как мы общаемся внутри коллектива. Я скажу так - язык футбола он один. В футбол играют во всех странах мира. Это спорт номер один везде. Да, были в первое время сложности в общении, но мы пытались обойти их с помощью игроков, с помощью помощников и другого персонала. Пытались доводить до игроков то, что мы хотим видеть на поле. И это получилось, и сейчас мы работаем. Хотя, конечно, по-прежнему остается сложность в виде языкового барьера. Я в основном руковожу тренировочным процессом на русском и ребятам, которые хорошо его понимают, приходится помогать мне и доводить установки до других игроков. И большое им за это спасибо.

- Устраивают ли вас на сегодняшний день условия работы в "Судуве", взаимоотношения с вашими коллегами по тренерскому цеху в клубе, с самими игроками?

- Я думаю, вопрос даже не уместен. Если мы имеем два чемпионских титула, то это значит, что мы нашли общий язык. Везде есть трудности и сложности. Не бывает так, чтобы все было просто и легко. Но мы поступательно идем и хотим двигаться дальше.

- Теперь хотелось бы немного поговорить непосредственно на футбольные темы. Среди лучших бомбардиров чемпионата Литвы прошлого сезона самые "забивные" игроки "Судувы" занимают лишь 4 и 5 место в этом списке, несмотря на то, что команда является победителем первенства. Да и то, это полузащитники Герсон Асеведо и Овидиюс Вербицкас. С чем это связано? С отсутствием хорошего "забивного" форварда?

- Ну если открыть маленький секрет, то в философии нашей игры больше возможности забить имеют игроки средней линии. Вы правы, есть такой момент. В 2017 году мы видели Лаукжимиса (Каролис Лаукжимис - ред.), который остро играл в атаке, имел большую работоспособность и выполнял огромный объем работы. И он забивал. Тогда же у нас был Тадич (Тадич Йосип - ред.), достаточно квалифицированный игрок. И сейчас мы имеем квалифицированных игроков. Но где-то может быть у кого-то не складывается, кто-то может недостаточно сконцентрирован на завершении атаки. А Овидиюс (Овидиюс Вербицкас - ред.) забивал и мог бы еще забивать, но получил травму. Вообще гол - это усилие всей команды. Вся команда работает на то, чтобы создать момент и забить.

A lyga: "Sūduva" - "Atlantas" Foto: Evaldas Šemiotas

Вы посмотрите, сколько у нас игроков забивает. По прошлому чемпионату мы забили больше всех голов. И то, что наши игроки располагаются на 4 и 5 позиции, это ни о чем еще не говорит. Да, мы хотели бы иметь такого бомбардира, который был бы лучшим в Литве, как в свое время Лаукжимис, но по общему количеству голов, которые мы забили, получается так, что забивают очень многие игроки - и центральные защитники, и крайние защитники, и Славицкас (Славицкас Вайдас - ред.), и Шврлюга (Андро Шврлюга - ред.), и игроки средней линии, и атаки. Может быть атаки чуть меньше, чем средней линии, но в совокупности это забивает команда.

- Опять же, судя по составу, опубликованному на официальном сайте, средний возраст вашей команды около 28 лет. Согласитесь, это не самая молодая команда по европейским меркам. В связи с этим хотелось бы спросить, как вы оцениваете политику руководства "Судувы" по воспитанию новых звезд литовского футбола? Насколько эффективна клубная детская школа? И возможно сможете назвать несколько молодых игроков, которые имеют перспективу пополнить основной состав команды в новом сезоне?

- Скажу, что у нас сейчас есть несколько игроков именно молодого возраста. Элигиюс Янкаускас - это игрок U21 и местный воспитанник. 2 других, Голубицкас и Бонявичюс (?), - это воспитанники Алитусской школы футбола, но на данный момент они у нас находятся. Однако нет такого большого пополнения. Хотелось бы иметь, конечно, больше игроков, которые приходят более подготовленными непосредственно уже для участия в Лиге. Чтобы они могли играть уже во взрослый футбол, в мужскую игру. Здесь действительно есть такой пробел. Может он и влияет на то, что мы не так сильно укрепляемся именно местными воспитанниками.

А то, что команда возрастная. Ну да, годы идут. Каждый год только прибавляет, а не убавляет возраст игрока. Но мы надеемся и верим, поэтому остановились на этом выборе.

- Среди немногочисленных легионеров "Судувы" в основном представители Балканских стран - Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии. Большинству из них уже за 30. Скажите, как эти игроки попали в Литву - кто-то возможно был вам знаком лично по играм в Казахстане, как, например, босниец Семир Керла и австриец Михрет Топчагич, кто-то наверняка отправился в чемпионат послабее для завершения карьеры, а кого-то могли взять как свободного агента?

- Мы не рассматриваем это так, что кто-то приехал доигрывать. Доигрывать можно на первенстве города, области, района. А здесь мы хотим иметь амбициозных игроков, которые хотят играть. Не доигрывать, а чего-то достигать. Приезжать доигрывать в Лигу чемпионов невозможно. Я даже думаю, что это не нужно.

A lyga: "Sūduva" - "Atlantas" Foto: Evaldas Šemiotas

А если именно по игрокам, то да, с Михретом Топчагичем я работал будучи в Казахстане в "Шахтере" (Караганда). Я знаю его как человека, я знаю его как игрока. И в том году к нему появилось такое предложение. Что касаемо остальных, то это работа селекции. Этим занимается наш директор. Он в первую очередь отсматривает финансовые возможности. Игровые функции оцениваем уже мы, тренера. Мы смотрим подходит ли человек под нашу философию игры, насколько он готов быть игроком "Судувы". Ну, а если брать географию, то в прошлом году у нас были игроки из Австралии, Бразилии, Чили, Беларуси. То есть, география достаточно широкая. Нет такого, что мы берем игроков только из какой-то одной страны. И радует, что представители разных стран находят довольно быстро между собой общий язык. Это следствие того, что в команде очень располагающая атмосфера. То есть, если ты игрок, то выходи и играй. А мы, в свою очередь, будем тебя уважать и относиться хорошо.

- Я уже спрашивал по поводу линии нападения. Теперь хотелось бы узнать, какую в целом политику в преддверии нового сезона будет вести клуб на трансферном рынке? Какие позиции планируете усилить, и может быть есть уже какие-то конкретные игроки на примете? А с кем придется расстаться?

- Те, кто собирались нас покинуть, они уже это сделали. А вообще в этом направлении ведем серьезную работу, потому что мы недостаточно укомплектованы на сегодняшний момент, есть травмированные игроки и с прошлого сезона, и получившие повреждения в этом году в ходе подготовительного периода. Этот процесс он всегда тяжелый - часто футболисты получают маленькие растяжения, есть определенный дискомфорт от нагрузок. Ну, а те игроки, которые у нас сейчас на просмотре, мы их просматриваем. С теми, кого хотим видеть у себя, ведем переговоры.

- Как вы в целом оцениваете уровень литовского футбола на сегодняшний день? Для примера, если мы возьмем российский чемпионат 90-х - первой половины нулевых, то была одна, от силы 2 команды-фавориты, а остальные были явными аутсайдерами. Даже команда, занимавшая 3 место, достаточно сильно по очкам отставала от чемпиона. На сегодняшний день чемпионат стал более непредсказуем - есть сразу 6-8 команд, способные побороться за "пальму первенства". Какова ситуация в этом плане в Литве?

- Может это и парадоксально прозвучит, но я скажу так, что с каждым годом мы свой уровень поднимаем. Исходя из своего чемпионата, мы видим, что любая команда может не то, чтобы даже преподнести сюрприз, а она может обыграть любой клуб. Вне зависимости от того, на 8-ом она месте или первом. Здесь в этом плане нет проходных игр. Нужно настраиваться очень серьезно на любую команду. А если исходить из рейтинга ФИФА, то наглядно видно, что уровень достаточно серьезный - "Судува" 2 года подряд в плэй-офф Лиги Европы, "Жальгирис" остановила "Севилья", "Тракай" достаточно уверенно прошел несколько этапов.

- Сколько игроков "Судувы" выступают за сборную Литвы? И есть ли в составе клуба легионеры, которые выступают за свои национальные сборные?

У нас вызывались в сборную Савицкас, Янкаускас (Альгис Янкаускас - ред.), Вербицкас, Леймонас (Повилас Леймонас - ред.). На последнюю игру вызывался Матулявичюс (Гедрюс Матулявичюс - ред.). Сейчас у нас пришел Сиргедас (Гратас Сиргедас - ред.), который тоже вызывался в сборную. Элигиюс Янкаускас вызывался в молодежную сборную. Я думаю, что с его работоспособностью он скоро попадет и в основу.

А из легионеров у нас раньше был Абу Бакр. Он играл за сборную Тринидада и Тобаго. И вроде бы все.

- Вы работаете в Литве, поэтому неизбежно приходится интересоваться результатами литовской сборной, которые в последнее время не радуют. Скажите откровенно — действительно ли сборная настолько слаба, и результаты отражают реальную ситуацию, или в этом случае тренерскому штабу не удалось выстроить команду и игру?

- Знаете, я здесь не могу просто так дать оценку. Это будет некорректно с моей стороны по отношению к тренерам и к игрокам. Я отойду от этого вопроса.

- В кулуарах литовского футбола вас упоминали как одного из кандидатов, которые могли бы занять пост тренера сборной Литвы. Получали ли вы такое предложение? Если нет, то в принципе работа с национальной командой вас заинтересовала бы?

- Тоже интересный вопрос. Знаете, может новый вызов и работа в национальной сборной и интересны для каждого тренера, но пока я ничего не слышал об этом. Хотя, мне несколько человек передавали такие слухи. Но в этом плане я сейчас сосредоточен на подготовке команды "Судува".

- Давайте поговорим о задачах, которые стоят перед клубом на следующий сезон. Если о говорить о внутреннем первенстве, то здесь логично напрашивается цель - не выступить хуже, чем в сезоне-2018. А если мы говорим о еврокубках, то здесь есть куда стремиться. В прошлом году вы боролись за путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но споткнулись на сербской "Црвене Звезде". Затем могли попасть в Лигу Европы. Препятствием на последней стадии стал шотландский "Селтик". Не ставите цель - преодолеть еще одну ступень и попасть в групповой этап Лиги Европы?

- Это, конечно, хорошая задача и мы хотим этого. У нас большое желание, но нужно, чтобы оно совпадало с нашими возможностями. Насколько нам известно, сейчас можно будет заявлять 25 игроков во внутреннем чемпионате, из которых 5 должны быть молодыми ребятами, но это еще не до конца регламентировано. Этого явно недостаточно для участия в еврокубках. Поэтому очень сложно участвовать в таких турнирах, когда есть ограничения в игроках. Ведь чемпионат и тренировочный процесс постоянно выводят из игры одного или нескольких человек. И это неизбежно, потому что все игры достаточно серьезны и где-то футболисты порой рискуют и получают травмы. Поэтому здесь, по-моему мнению, недостаточно 20 взрослых игроков, чтобы представлять страну на таких ответственных соревнованиях. Плюс еще такой момент, как дисквалификация игроков за перебор желтых карточек. Если мы говорим про внутренний чемпионат, то это одно. Где-то можно выпустить молодых ребят, которых тоже нужно воспитывать. Но все таки нужно наверно расширить список опытных игроков. Это очень важно, ведь мы зарабатываем очки для страны. Это позитив для оценки чемпионата страны.

В связи с этим нужно расширять заявку, чтобы была какая-то вариация и по системе, и по философии игры, чтобы мы могли перестраиваться. Потому что, что там говорить, европейские чемпионаты очень сильны. Мы играли и с "Апоэлем" и имели с ними сложности даже в домашней игре, несмотря на победу. "Црвена Звезда" нам вообще показала, что такое футбол высокого уровня. Эта команда практически всегда выступает в группах Лиги Европы. У них есть ротация игроков - у них их 30 в заявке. Мы же подходим к таким важным турнирам летом, в разгар внутреннего чемпионата. И если выпадают 1-2 игрока, то уже становится очень сложно. Поэтому здесь количественное увеличение состава необходимо.

- Расскажите с какими ожиданиями вы ехали в Литву и оправдались ли они на сегодняшний день? Я сейчас хотел бы затронуть не столько профессиональную сторону вопроса, сколько социально-бытовые моменты. Какие у вас вообще сложились впечатления о стране за время нахождения здесь?

- Если бы было плохо, то я бы не остался на несколько лет и не хотел бы здесь дальше работать. Отношения людей, отношения в коллективе - это большое дело. Приехать ради того, чтобы просто приехать, это тоже не верно. Всегда есть какая-то конкретная цель, которую прежде всего ставишь перед собой и хочешь ее добиться. Когда это получается, хочется чего-то поболее. Это, конечно же, и завоевание чемпионства, и попадание в групповой этап еврокубков. Понятно, что для нас это мечты. Плохо, когда эти мечты не сбываются, и очень хорошо, когда ты достигаешь цели. Понятно, что попадание в групповой этап еврокубков было бы для нас феноменальным результатом на сегодняшний день, но надо к этому стремиться. Как в итоге сложится, время покажет. Но мы хотим. Тем не менее, плэй-плей-офф 2 года подряд для "Судувы" - это тоже хорошее достижение.

Если мы говорим про быт, то у меня есть любимое дело - рыбалка. Я нашел для себя прекрасный способ проведения досуга. Это и недалеко от Мариямполе, и прекрасная природа. Я там получаю большой релакс. Разрядка все таки должна быть, потому что если все время будешь в напряжении, то обязательно допустишь ошибку.

Vladimiras Čeburinas Foto: Saulius Čirba

- Сколько примерно времени в год в процентном соотношении вы проводите в Литве и сколько у себя на родине - в Казахстане?

- Примерно 90% здесь, 10% там. Это с учетом отпуска.

- Не скучаете по дому?

- Понимаете, сейчас то время, когда нужно работать, если есть такая возможность, желание и здоровье. Нужно двигаться вперед. Конечно, это очень сложно, когда семья в Казахстане. Я всегда говорил и буду говорить, что самое важное в жизни - это семья. Но они, - и дочь, и жена, - приезжают. Когда у меня находится время, то и я могу съездить домой и пообщаться с родными. Это тоже важно. Общение с близкими и родными дает прирост тех сил, которые необходимы в работе.

- А семье нравится в Литве?

- Да. И супруге, и дочери. Мы с супругой и в Палангу ездили во время двухдневных выходных. Дочка приезжала. Мы с ней были в Тракай, смотрели замок. Были в Друскининкай. То есть, им очень нравится. И сама страна, и природа.

- Какова ваша мечта или цель в качестве футбольного тренера вообще и тренера "Судувы", в частности?

- Если говорить о "Судуве", то оставаться на своих ведущих позициях во внутреннем чемпионате. На европейской арене - большая мечта попасть в группу. Для меня Лига чемпионов - это такой потрясающий праздник. Это то, что переворачивает самосознание человека.

Ну а в жизни - это достижение каких-то целей. Там, в глубине души, мы всегда о чем-то мечтаем. Может, у меня будут еще новые вызовы и нужно к этому стремиться.

- Спасибо вам за беседу. Удачи в новом сезоне.