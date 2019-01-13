"Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе", - написал в Twitter его адвокат Матиас Морла.

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Характер операции не уточняется, но аргентинские СМИ пишут, что Марадоне оперировали пупочную грыжу. Ранее сообщалось, что 58-летний Диего проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в клубе "Дорадос".