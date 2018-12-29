Россиянин Даниил Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, набрав 11 очков из 15 возможных, выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. Вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (10,5), третьим - американец Хикару Накамура (10,5).

"Не могу сказать, что играл очень хорошо, - приводит слова Дубова официальный сайт Российской шахматной федерации. - Просто удача была на моей стороне. Самой важной была партия с Антоном Коробовым. Я думал, что будет ничья, но он давил практически до самого конца, а затем допустил зевок. Такой подарок дает хорошие шансы на успех в турнире. В целом, могу сказать, что на данный момент эта победа - мое наивысшее достижение".

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен занял пятое место (10,5). Российский гроссмейстер Сергей Карякин (10) расположился на девятом месте.

Дубов - третий россиянин, сумевшим выиграть чемпионат мира по быстрым шахматам, ранее подобного достижения добивались Гарри Каспаров (2001) и Сергей Карякин (2012).

Даниил является внуком почетного члена Международной шахматной федерации и бывшего президента Шахматной федерации Москвы Эдуарда Дубова, который недавно замерз до смерти в Москве в состоянии алкогольного опьянения.

В женском турнире победила китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь (10 очков), второе место заняла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (9), третьей стала россиянка Александра Горячкина (9).

Призовой фонд мужского соревнования составил 350 тысяч долларов, Дубов получит 60 тысяч. Женщины разыграли 150 тысяч, из которых 40 тыс. достанутся Цзюй Вэньцзюнь. Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.