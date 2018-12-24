Виталий Мутко лишился еще одного спортивного поста

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец возглавила организационный комитет зимней Универсиады 2019 года, сменив на посту председателя Виталия Мутко, выведенного из состава оргкомитета.

Как отмечает ТАСС, указ о внесении изменений в состав оргкомитета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что на прошлой неделе Мутко лишился поста президента Российского футбольного союза, который ранее занимал на протяжении многих лет.

Весной нынешнего года Голодец, ранее курировавшая здравоохранение и социальную сферу, сменила Мутко на посту вице-премьера по спорту.

В состав организационного комитета Универсиады также вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также глава компании "Норильский Никель" Владимир Потанин.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.