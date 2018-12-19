"Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью и нашел португальцу замену в лице легенды клуба

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" после двух лет работы, сообщает официальный сайт клуба.

"Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать ему успеха в будущем. В скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона. В то же время клуб начинает поиск нового тренера", — говорится в сообщении "Юнайтед".

Последний матч в качестве главного тренера "МЮ" Моуринью провел в воскресенье — манкунианцы в 17-м туре английской премьер-лиги проиграли в гостях "Ливерпулю" (1:3). В турнирной таблице "МЮ" занимает лишь шестое место. После 17 туров манкунианцы на 19 очков отстают от лидирующего "Ливерпуля".

В Лиге чемпионов-2018/19 "Манчестер Юнайтед" одержал три победы при одной ничьей и двух поражениях на групповом этапе. Команда заняла второе место в группе Н вслед за "Ювентусом". В 1/8 финала "МЮ" ждет противостояние с "Пари Сен-Жермен".

Моуринью возглавил "МЮ" летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея, включая Лигу Европы УЕФА. Ранее португалец работал в "Порту", "Челси", "Интере" и мадридском "Реале".

На следующий день после увольнения Моуринью "МЮ" объявил, что должность главного тренера займет бывший игрок клуба Оле-Гуннар Сульшер. Норвежец будет возглавлять команду до конца сезона. Его помощниками будут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккена.

"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и это здорово, что я вернулся в клуб в новой роли. Я с большим нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками", — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.