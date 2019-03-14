Главная интрига президентских выборов в Украине: все ли будет "ЗЕшибись" у "кандидата ЗЕ"? Специально для DELFI

По данным социологических опросов, комик Владимир Зеленский гарантировано выходит во второй тур выборов и имеет все шансы победить любого из своих оппонентов: нынешнего президента Украины Петра Порошенко или экс-премьера Юли Тимошенко. Впрочем, не цифрами едиными: переиграть шоумена еще возможно, особенно если учесть, что сам кандидат большой волей к победе не отличается.

У так называемых старых политиков президентская кампания протекает в довольно привычном русле. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко пытаются держать удар в войне компроматов. Имидж президента подрывает коррупционный скандал о злоупотреблениях "Укроборонпроме": среди главных бенефициаров теневых схем фигурирует давний партнер Порошенко Олег Гладковский и его сын. Спешное устранение Гладковского с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности резонанса не приуменьшает. А если учесть, что к сливу информации журналистам, скорее всего, причастны симпатизирующие Тимошенко силовики – министр внутренних дел Арсен Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос, то события приобретают все признаки политического триллера.

В тоже время Служба безопасности заявляет о расследовании фактов подкупа со стороны команды Тимошенко: тут и целая сеть подставных спонсоров в виде провинциальных парикмахеров, от имени которых перечисляли немалые суммы на счета "Батькивщины"(партии Тимошенко), и попытка за немалые деньги уговорить сойти с дистанции кандидата Юрия Тимошенко (участие его в кампании может объясняться совпадением инициалов с инициалами топ-кандидата).

Второй эшелон претендентов на президентское кресло занят "поглощением" технических кандидатов: так мэр Львова Андрей Садовой снял свою кандидатуру в пользу экс-министра Анатолия Гриценко, которого принято считать ставленником либеральных сил. Одиозный Евгений Мураев свернул свою кампанию ради поддержки своего союзника по пророссийскому лагерю Александра Вилкула.

У лидера соцопросов Владимира Зеленского все совсем иначе. Легкомысленные билборды о том, что "все будет ЗЕшибись" (первые две буквы фамилии кандидата стали брендом кампании), "весна покажет, кто где крал" и тому подобные "хохмы" в стиле "95-го квартала". Вместо классических видероликов – обращения в стиле "мокьюментари" (псевдодокументальный фильм - DELFI), нарочито сделанные с стиле "снято на смартфон". Вместо классических агитационных поездок – гастроли юмористического шоу с вкраплениями политических месседжей.

Некоторые эксперты говорят об "инновационности" избирательной кампании Зеленского, который во всем пытается отрицать опыт предыдущих поколений политиков. Повод для оптимизма у "кандидата Зе" действительно есть. По данным последнего опроса исследовательского центра "Социс" от 13 марта, поддержка шоумена составляет 22,7% избирателей, готовых прийти на выборы (для сравнения: поддержка Порошенко – 19,6%. Тимошенко 14,8%). При моделировании второго тура Зеленский опять-таки выходит победителем: согласно соцопросам, он способен обойти в финале как Порошенко, так и Тимошенко.

В распоряжении Зеленского рейтинговый телеканал 1+1, принадлежащий олигарху Игорю Коломойского. Канал не только транслирует ролики кандидата, выпуски "95-го квартала", но и, например, документальный фильм о Рональде Рейгане, актере, который стал президентом США. При этом в украинском переводе Рейган говорит голосом Владимира Зеленского.

Если посмотреть на географию поддержки Зеленского – это, прежде всего, южные и восточные регионы, которые еще 10 лет назад голосовали за Януковича и пророссийскую Партию регионов. На этот электорат и сегодня претендуют выходцы из этой политсилы – Юрий Бойко и Александр Вилкул. Проблема в том, что их избиратель не привык к плюрализму. Если бы от "промышленных регионов" был выдвинут единый кандидат, вокруг него можно было бы сконцентрировать солидную часть электората. Но поскольку ахметовская (подконтрольная олигарху Ринату Ахметову, кандидат - Вилкул) и собственно пророссийкая (кандидат – Бойко) фронды не способны примириться между собой, это дает шансы Зеленскому: он родом из индустриального Кривого Рога( "свой" для жителей юго-востока), русскоязычный, не "ястреб" в вопросах Крыма и Донбасса. На скандал в Укроборонпроме Владимир Зеленский отреагировал вполне в стиле российской пропаганды: обвинил Порошенко в том, что тот "пришел к власти на крови" и "искусственно разделяет людей по языковому признаку" и даже обвинил президента в срыве отборочного конкурса на Евровидение-2019.

В недавнем прошлом любая избирательная кампания в Украине обязательно сопровождалась гастролями разного калибра звезд эстрады, которые выступали в поддержку того или иного кандидата. У Зеленского здесь очевидная фора: он едет на гастроли в силу своей профессии, организовывает бесплатные концерты и ведет агитацию непосредственно на них, между программными номерами. Он не раздает пенсионерам гречку, как это некогда делал дважды избранный мэром Киева Леонид Черновецкий, но зато сполна компенсирует спрос на зрелища, особенно в провинции.

Но главным электоральным оружием Зеленского должен был стать третий сезон популярного сериала "Слуга народа" (история о том, как обычный учитель становится во главе государства), который собственно и сформировал комику его политический имидж. На март как раз запланирована премьера. Но она может и не состояться до выборов: сериал пока не получил прокатного удостоверения, а Комитет избирателей Украины еще в феврале обратился в Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить фильм на наличие незаконной агитации. Вердикта пока не последовало, но даже чисто процедурная задержка с прокатом может оставить Зеленского без "вундерваффе".

Еще одно уязвимое место "Зе кандидата" - его публичность. Большинству медиа кандидат через свою пресс-службу он отказывает в интервью (формальный повод - высокая занятость политика и актера). Даже на лояльном ему канале 1+1 он не рискнул лично явиться в студию ток-шоу "Право на власть", а включался по скайпу. Это довольно откровенно указывает на то, что к серьезным дискуссиям шоумен не готов и предпочитает оставаться в зоне комфорта. Выглядит это весьма странно, особенно если учесть, что его амбиции простираются на второй тур президентской гонки. Это должно бы было означать готовность к публичным дебатам. Но пока Зеленский избегает разговора даже с не слишком лояльными журналистами, отдавая предпочтение тем, кто не станет доставать из шкафа его скелеты и ставить вопросы, на которые кандидат не сможет ответить без предварительной репетиции. А как же тот вызов, который он бросает власти через свои видеоролики? Похоже, роль виртуального кандидата ему импонирует больше, однако уровень второго тура такой виртуальности не простит.

Странной является и кадровая политика Зеленского. На уровне деклараций звучит призыв ко всем желающим присоединиться к "ЗЕкоманде" и делать политику вместе. На практике на местах кандидата зачастую представляют частники "Лиги смеха" (современный украинский аналог КВН) и просто случайные люди. Избирательный штаб Зеленского – сплошь партнеры по шоу-бизнесу. Автором уже опубликованной программы кандидата многие считают доктора юридически наук Руслана Стефанчука, которого, вполне возможно, просто наняли на "аутсорс" для выполнения разовой работы. Политический капитал Игоря Коломойского невелик, даже неплохо представленная в некоторых регионах партия "УКРОП" не спешит перекрывать кадровый голод в команде Зеленского. Среди нынешних парламентских фракций и групп тоже незаметно формирования сколько-нибудь заметных объединений депутатов, готовых к сотрудничеству с лидером социологических вопросов. Наиболее активная часть гражданского общества настроена по отношению к Зеленскому скептически, хотя с некоторыми активистами пытаются вести переговоры представитель партии "Слуга народа": обещают места в списке партии Зеленского на парламентских выборах.

По Конституции главными направлениями деятельности президента является государственная безопасность и внешняя политика. В СМИ неоднократно просачивалась информация о том, что представители дипкорпуса ведущих стран встречались с Владимиром Зеленским и были шокированы его низким уровнем компетенции. Показательным является еще один факт. Недавно в Киеве коалиция общественных организаций "Радикальный пакет реформ" пригласила кандидатов в президенты, чтобы обсудить реформы в сфере национальной безопасности, децентрализации, правосудия, избирательного законодательства. Никто из претендентов на пост президента не явился на эту встречу лично, однако прислали своих представителей, которые вполне компетентно объяснили видение этих проблем. От Зеленского на мероприятие "Радикального пакета реформ" не пришел никто.

Не следует игнорировать и факт легкомысленности электората Зеленского. Значительную его часть составляют аполитичные молодые люди. В опросе они могут назвать своего "альтернативного кандидата", но при этом вообще не явиться на выборы, либо проигнорировать второй тур. К тому же среди тех, кто готов поддержать Зеленского на словах, то есть в соцопросе лишь 69% говорят о том, что обязательно пойдут на выборы. Если попробовать подсчитать потенциальные голоса тех, кто проголосует обязательно расстановка сил будет такой: Зеленский – 14%, Порошенко - 14%, Тимошенко – 13%. Учитывая тот факт, что выборы проходят весной, такая публика может предпочесть избирательным участкам поход "на шашлычки". Некоторые эксперты считают такой сценарий вполне реальным, но пока социология фиксирует очень высокую потенциальную явку - свыше 80%.

Серьезное отрезвление электората может случиться в период между первым и вторым туром. Так уже случалось в истории украинских выборов. В 1999-м в финал президентской гонки вышел непопулярный Леонид Кучма и коммунист Петр Симоненко. Тогда сработали "страшилки" о большевистском реванше, который оказался неприемлемым для большинства граждан Украины. В случае с Зеленским против него может сыграть его вопиющая некомпетентность. В условиях гибридной войны аргумент "действительно ли вы хотите видеть шоумена верховным главнокомандующим?" может в конце концов оказаться убедительным. Дело не в профессии Зеленского - он не утруждает себя созданием хотя бы видимости военного кабинета (в отличие от Юлии Тимошенко, не говоря о Петре Порошенко, избирательным слоганом которого является лозунг "Армия. Язык. Вера"). Но пока украинский избиратель еще не готов к такому отрезвлению.