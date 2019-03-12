Константин Эггерт. Что бы ни говорили Путин и Лавров, России не обойтись без НАТО

Лет тридцать назад ходил такой анекдот: "Вопрос: что нужно изобразить на гербе СССР? Ответ: купидона. Вопрос: почему? Ответ: потому что Советский Союз - как купидон: голый, вооружен и ко всем пристает со своей любовью".

Побег от советского купидона

Эта шутка вспомнилась мне именно 12 марта. Ведь ровно 20 лет назад в маленьком городе Индепенденс в штате Миссури произошло одно из важнейших событий послевоенной истории. Там прошла первая часть похорон Ялтинского договора 1945 года, фактически отдавшего Центральную и Восточную Европу Сталину.

Именно на родине президента Гарри Трумана, стоявшего у истоков Североатлантического договора, Польша, Чехия и Венгрия подписали документы о вступлении в НАТО. Символический побег от советского купидона стал фактом истории. Спустя еще пять лет, в 2004 году, гроб договоренностей Сталина, Рузвельта и Черчилля окончательно засыпали землей - тогда в альянс вошли некогда захваченные тем же Сталиным три страны Балтии. С тех пор часть бывшей территории СССР входит в НАТО.

Да, Москва сопротивлялась расширению альянса начиная с середины девяностых, хотя еще в 1993 году Борис Ельцин говорил польскому президенту Леху Валенсе, что не видит в этом большой проблемы. В 1997 году Москва заключила с НАТО собственное соглашение - Основополагающий акт, позволивший ей в течение 17 лет вести диалог и даже сотрудничать с альянсом в самых разных сферах. Операция ВВС стран НАТО против Сербии весной 1999 года и российско-грузинская война 2008 года на время приостанавливали эти отношения и сотрудничество.

Но оно каждый раз возобновлялось, в том числе и потому что Кремлю было ясно: сохранять взаимодействие с самым успешным и мощным военным союзом в истории человечества - в национальных интересах самой России. Достаточно вспомнить транзит через российскую территорию невоенных грузов для международного контингента в Афганистане, основу которого составляли войска стран НАТО. В Москве понимали - альянс обеспечивает там и безопасность российского государства. Только аннексия Крыма по-настоящему заморозила эти отношения на неопределенное время.

НАТО как символ морального краха СССР

Через двадцать лет после вступления в НАТО трех бывших членов Варшавского договора отношения Москвы и альянса намного хуже, чем были тогда. Более того, Кремль пытается противодействовать расширению союза намного жестче, чем когда бы то ни было. Достаточно вспомнить попытку организовать государственный переворот в Черногории осенью 2016 года.

Для постсоветской верхушки России расширение НАТО - символ победы Запада, и прежде всего США, в холодной войне, напоминание о том, что столь любимый нынешним Кремлем советский режим был отвратителен всем так называемым "братским" народам и странам, и они при первой подвернувшейся возможности от него сбежали. Российская верхушка, наследница того самого советского купидона, может сколько угодно пытаться убеждать себя и российский народ в том, что Польшу, Литву или Черногорию загоняли в альянс силком. Простой русский человек, обманутый телепропагандой соловьевых и киселевых, может быть так и думает.

Хотя особенно сегодня, в эпоху Дональда Трампа, назвавшего альянс "устаревшим" и требующего от союзников больше платить за членство в нем, это звучит особенно смешно. В глубине души и Путин, и Шойгу, и Лавров, уверен, понимают: очередь в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - следствие морального краха как СССР, так и неспособной расстаться с его наследием постсоветской России. То, что в этой очереди стоят и будут стоять до конца Украина и Грузия - особо звонкая пощечина российскому руководству, свидетельство того, что за почти тридцать лет после краха СССР оно не смогло создать привлекательную для соседей страну.

Кто поставит заслон Китаю?

На фоне угрожающего роста амбиций Китая, все чаще разговаривающего с Москвой как старший с младшим и вытесняющего Россию из Центральной Азии и Южного Кавказа, упорство, с которым руководство страны борется с НАТО выглядит, мягко говоря, странно. Польские танки никогда не покатятся по улицам Смоленска, немецкие парашютисты не захватят Калининград, а итальянские горные стрелки не установят флаг альянса на вершине Эльбруса.

Что бы ни верещали в телеэфире Скабеева и Ко, у союза почти тридцати демократий нет ни сил, ни, самое главное, желания оккупировать Россию. Зато теоретически представить себе китайскую пехоту, марширующую, например, по улицам Благовещенска, может любой, кто бывал в этом небогатом 200-тысячном городе на Амуре, расположенном прямо напротив китайского Хэйхэ с населением в 1,8 миллиона.

Россия никогда не вступит в НАТО - даже если когда-то захочет. Ведь в этом случае союзники должны будут прийти ей на помощь в случае, если китайская пехота попытается войти в условный Благовещенск. Но иметь очень тесные отношения с альянсом, такие, какие имеют, скажем, Австралия, Япония и Южная Корея - совершенно точно в национальных интересах страны, имеющей 4 тысячи километров границы с самоуверенным и, в сущности, враждебным Китаем.

И может быть когда-нибудь группа связи НАТО в составе поляка, эстонца, македонца и британца будет сидеть в Москве и взаимодействовать с ГРУ, обмениваясь разведывательной информацией, псковские десантники будут обмениваться опытом с американскими, начальник российского Генштаба подпишет с генсеком НАТО соглашение о выделении постоянной квоты российским слушателям в штабном колледже НАТО в Риме, а слушателям из стран НАТО - в российских военных вузах.

Сегодня это кажется ненаучной фантастикой, но завтра вполне может стать реальностью - если Кремль перестанет водить за нос собственный народ и задумается о реальных, а не мнимых интересах России. Пора, наконец, похоронить советского купидона - как двадцать лет назад похоронили ялтинские договоренности.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert