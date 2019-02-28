Константин Эггерт. Чем ответит Путин на кибератаку Америки?

Если верить "Вашингтон пост", 6 ноября 2018 года недавно созданное киберподразделение армии США нанесло первый прицельный удар по российской цели. В день, когда в Соединенных Штатах проходили промежуточные выборы в Конгресс, американские кибервоины просто отключили от сети печально известное Агентство интернет-информации (АИИ). Оно располагается в Санкт-Петербурге, в бизнес-центре "Лахта-2".

Журналисты, расследовавшие его деятельность, называют агентство "фабрикой троллей". Контора, которую финансирует близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, становилась объектом десятка международных журналистских расследований. Её (хотя не только её) считают одним из главных центров кремлевской информационной войны против Запада. Именно Пригожина и его фирму американские правоохранители считают одним из главных каналов вмешательства российского режима в президентские выборы в Америке в 2016 году.

"Вашингтон пост" пишет, что, помимо полного отключения от сети АИИ, американцы смогли "достучаться" до конкретных хакеров, в том числе тех, кто работает в российских спецслужбах. Им, пишет газета, американские "коллеги" прислали личные сообщения, которые должны были не оставить сомнений – американцы знают об этих людях если не всё, то многое.

Может быть несколько причин, почему газета написала об этом только сейчас. Это может и желание прикрыть какую-то агентуру; и, что более вероятно, надежда получить от Москвы неформальное обещание снизить интенсивность антизападной деятельности в киберпространстве; и желание напомнить Конгрессу, который скоро будет голосовать за новый пакет антикремлевских санкций, что не стоит обделять деньгами бойцов невидимого интернет-фронта. Может быть, и все вместе. Ясно одно: это целенаправленная утечка, недвусмысленное послание Владимиру Путину - "Теперь война пойдёт в открытую".Ответ давать будет именно Путин. Ему принадлежит окончательное решение, принять или не принять вызов Вашингтона.

Проект Закона о защите безопасности Америки против агрессии Кремля (DASKA) Конгресс, скорее всего, примет. Он включает в себя много неприятных для российского режима вещей, но две бьют лично по президенту России. Конгрессмены и сенаторы, если верить тексту законопроекта, прикажут соответствующим ведомствам США обнародовать все, что им известно о личном состоянии Владимира Путина, а также провести свое расследование убийства Бориса Немцова. Первую директиву реализовать проще – у спецслужб США, вероятно, есть для этого немалые возможности. Второе указание выполнить сложнее. Но оно, по сути, тоже представляет собой послание Путину – "Мы считаем именно Вас ответственным за убийство, хотя, может быть, не Вы отдавали приказ".

Путин такого не прощает. Поэтому лично у меня никаких сомнений, что он примет вызов, нет. Что за этим последует?

Во-первых, активизация вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент. Слегка выдыхающиеся крайне правые и набирающие силу крайне левые получат максимальную поддержку – деньгами и пропагандой в интернете.

Во-вторых, как бы ни сложилась ситуация с "Брекзитом", усилия Кремля будут брошены на поддержку Лейбористской партии и ее неомарксистского лидера Джереми Корбина – потенциально самого важного союзника Кремля на Западе.

В-третьих, возможно, киберудары будут нанесены по объектам на восточном фланге НАТО, включая страны Балтии. В Москве считают их, а также Центральную и Восточную Европу своего рода "окраиной", где можно относительно безнаказанно "послать сигнал" альянсу.

В-четвертых, личная компрометация наиболее активных критиков Кремля на Западе, полагаю, получит "зелёный свет".

В-пятых, Кремль едва ли останется в стороне от происходящего в самих Соединенных Штатах. Ведь там на носу выборы президента, хотя это и чревато последствиями.

С одной стороны, можно попытаться поддержать Дональда Трампа в надежде, что свой второй и последний срок он посвятит размораживанию отношений с Москвой. Однако, последние три года доказали – фактически, политика в отношении России и Украины сегодня контролируется Конгрессом и Трамп едва ли может с этим что-то сделать.

С другой стороны, Демократической партии наметился крайне левый крен. Президент-демократ будет намного больше заинтересован во внутренней повестке дня – возрождении реформы здравоохранения Обамы, борьбе с расизмом, установлении прожиточного минимума, возвращении к Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата и демонтаже экономических реформ администрации Трампа, направленных на снижение налогов.

Решение в Кремле примут после начала сезона праймериз. Ясно одно – от Москвы не стоит ждать кибернейтралитета.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert