Предприниматель: мне глубоко пофиг, какую зарплату вы получали в Великобритании

До "Брексита" осталось меньше 50 дней, и все больше литовских эмигрантов задумываются о возвращении на Родину. Думают о возвращении многие из тех, кто прекрасно интегрировался в британское общество, выучил язык, работает на хороших должностях и получает зарплату намного выше средней.

Для них Литва подготовила несколько программ по облегчению процесса возвращения и образованные эмигранты активно пользуются ими. Но мой текст ориентирован не на них, а на тех эмигрантов, которые живут от зарплаты до зарплаты. Текст будет жесткий, извините, но я Вам не мама. (Статья литовского предпринимателя была опубликована в рубрике Pilietis/Гражданин)

Почему надо возвращаться?

Основной причиной является уже практически предрешенная жесткость выхода. Экономику страны жестко встряхнет и, в первую очередь, это затронет рынок недвижимости и строительства, автомобилестроение, логистику. И встряска не закончится за месяц. Если говорить о строительстве – то стагнация будет чувствоваться в течение 2-3 лет. А именно в этих сегментах работает большинство эмигрантов из Литвы. Вдобавок просядет курс фунта к евро, чем правительство будет пытаться увеличить экспорт из Королевства. А так как палка курса фунтов имеет два конца, то следствием падения курса будет то, что некоторые эмигранты не смогут выполнять свои обязательства в Литве, фиксированные в евро. Это и содержание родителей, детей, а также обслуживание ипотечных кредитов.

Больнее всего это коснется тех эмигрантов, которые в Литве получали минималку, и в Британии получают ее. В Литве не могли отложить деньги на непредвиденный случай, и в Британии не могут. В Литве брали аванс, и в Британии берут. Для них уменьшение зарплаты, увольнение на фоне трудностей с поиском неквалифицированной работы и конкуренции со стороны украинцев, будет равно невозможности платить за арендуемую квартиру, и они вынуждены будут вернуться в Литву. И мои советы именно для них. Лучше спланировать возвращение на Родину заранее, нежели собирать фунты по знакомым для покупки билета на бусик из Питерборо в Шакяй, когда уже нет крыши над головой.

Что не надо делать, возвратившись?

Не надо говорить: "Я получал в Великобритании 3000 фунтов, Вы мне столько будете платить?". Мне глубоко пофиг, какую зарплату вы получали в Великобритании, тем более сказанная вами цифра преувеличена минимум в два раза. Вы хотите получить работу в Литве, и говорить нужно о том, какими навыками вы обладаете, а о зарплате надо говорить только тогда, когда вам делают предложение о работе.

Не надо звонить по телефону и говорить: "Я тут объявление Ваше нашел, а какая зарплата?". Когда звонишь по телефону, нужно говорить: "Добрый день, на сайте ххххх я увидел Ваше объявление о вакансии. Оно меня заинтересовало, я хотел бы послать Вам свое резюме и мотивационное письмо и прошу Вас рассмотреть их". Про зарплату говорят только после того, как Вам предложили работу.

Не надо преувеличивать свои навыки, приобретенные в Великобритании. Вы уезжали из одной страны, а приезжаете в совершенно другую. Литва прошла очень интенсивный путь с момента кризиса 2008 года. Очень часто литовская компания обладает технологиями, опережающими технологии многих британских компаний и самое главное, что хочет от вас любой работодатель – это умение обучаться новым технологиям.

Не надо делать одолжение владельцу бизнеса, в который вы пытаетесь устроиться. В конце концов каждый бизнес когда-то состоял из одного человека, который потом нанимал других по мере роста компании. И этот человек – не вы, а тот, кто принимает вас на работу.

Не надо своим появлением делать одолжение коллегам по работе и соседям по дому. Они остались и впахивали в Литве, и, именно они подняли страну и экономику до такого состояния, что в нее возвращаются эмигранты. И именно под этим углом мы смотрим на возвращающихся эмигрантов и именно от того, как вы будете интегрироваться в коллектив, зависит успешность вашего возвращения на Родину. Неприятно читать правду? Что поделать – жизнь не состоит только из роз.

Не надо думать, что если вы вкалывали по 10 часов в день в Великобритании за зарплату чуть больше минималки, то в Литве для этого надо 8 часов делать вид, что Вы работаете. Здесь точно такие правила, как и в Британии – пашешь - получаешь, куришь – не получаешь.

Что надо делать, возвратившись?

В первую очередь писать грамотное резюме и мотивационное письмо, заводить эккаунт в LinkedIn. В Литве огромное количество нормально оплачиваемых работ, и, если вы не работаете за 1500 евро, это значит только одно – вы не умеете себя продать. Хорошие вакансии в Литве распределяются через агентства по трудоустройству, и очень редко попадают в открытый доступ. Чтобы получить доступ к рабочему месту вашей мечты, вы должны прислать рекрутеру резюме, которое однозначно будет выделять вас на фоне других соискателей. Забудьте Euro Pass, который моментально летит в мусорку. Минимально возьмите шаблон резюме, который есть в ворде и заполните его действительно нужной информацией о вас, ваших навыках, знаниях, языках. Фото обязательно – это вам не Британия. И не надо писать о том, что вы владеете вордом, Excel и PowerPoint – этими программами должен по умолчанию владеть любой, кто претендует на должность выше, чем дворник.

Когда вы пишете мотивационное письмо, поставьте себя на место работодателя: "Что вы сами бы хотели от человека, устраивающегося на работу?". Наверное, в первую очередь лояльности, чтобы кандидат не "свалил" в новую эмиграцию после первого замечания о качестве работы. Опыт работы в эмиграции и как вы можете применить его в новой компании. Иностранный язык. Желание заработать и зарабатывать.

После этого ваше резюме надо разослать или зарегистрировать в базе данных всех основных агентств по трудоустройству Литвы. Их контакты можно найти в Гугле. Обязательно размещение резюме на cv.lt и cvonline.lt

Не надо менять телефоны и электронные почты, адрес которых должен быть комбинацией вашего имени и фамилии, а не посланием из детского сада типа kissulia1998@gmail. Надо проверять почтовые ящики каждый день и отвечать на все звонки. Получив приглашение на собеседование, надо собрать в интернете как можно больше информации о потенциальном работодателе, подготовиться к возможным вопросам и самому подготовить несколько умных вопросов. Подумать об одежде для собеседования.

Что делать, если арестован счет в банке? Перед возвращением на Родину неплохо бы проверить, а не арестован ли ваш счет. Причины ареста могут быть разными – долги по ОНЗ, неоплаченный штраф за безбилетный проезд, моментальный кредит, который вы взяли в 2010 году, чтобы купить билет на бусик до Лондона. Как правило, за время вашей эмиграции долг значительно возрастает. Мой совет – не бояться, идти к судебному приставу и договариваться о рассрочке.

Чтобы мой текст не выглядел таким негативным, хочу сказать, что работы в Литве много, она достаточно хорошо оплачивается, но ее нужно найти и занять в конкуренции с другими кандидатами. Самое главное, что нужно эмигранту после возвращения в Литву – это позитив. Литва уже давно – страна возможностей для иммигрантов с Востока, у которых стартовая позиция заметно хуже, чем у эмигрантов. Так что эмигранту нужно выставить себе максимальную мотивацию "У них получилось найти свое место в Литве, почему я не смогу сделать тоже, ведь я знаю государственный язык, я здесь вырос". Вот тогда-то все получится.