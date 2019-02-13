Зеленский спутал карты. Президентские выборы в Украине остаются задачей со многими неизвестными

До первого тура президентской гонки в Украине остается полтора месяца, однако сложно спрогнозировать, кто же выйдет в финал: лидером соцопросов стал комик Владимир Зеленский, два его ближайших соперника – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко отстают от него и дышат друг другу в затылок. Кампания напоминает азартную игру, где блефуют и повышают ставки.

В новогоднюю ночь украинцы в соцсетях не так обменивались яркими картиночками и поздравлениями, как бурно обсуждали выдвижение в президенты шоумена, ведущего популярного шоу "95-ый квартал" Владимира Зеленского. Социологи начали включать его в опросы весной 2018 года, но сам актер держал интригу и по всем законам жанра сделал сюрприз: прямо за несколько минут до полуночи заявил о своем намерении баллотироваться на одном из самый популярных телеканалов – 1+1, на котором выходит "95-ый квартал". Скандальности добавил тот факт, что Зеленский вещал в то время, когда по другим каналам транслировали новогоднее обращение Петра Порошенко. Президент появился и на 1+1, но с задержкой, сразу после новоиспеченного кандидата. С этого курьеза и стартовала официальная президентская кампания в Украине, начало которой, по иронии судьбы, во времени совпала с новогодними праздниками

Противники Зеленского были возмущены "клоунадой" и обвиняли комика в том, что тот использовал канал для своего пиара и лишил зрителей возможности вовремя увидеть обращение главы государства. Сторонники посмеивались: мол, обязательная трансляция президентской речи всеми телеканалами – это "совок" и даже вспоминали, как с новым, 1992 годом в эфире Центрального ТВ поздравлял "артист разговорного жанра" Михаил Задорнов. Но больше всего спорили о том, как повлияет на рейтинги лидеров такое начало кампании и сколь быстро разочаруются телезрители-избиратели в своем кумире, который с экрана пойдет в реальную политику.

В период между Новым годом и православным Рождеством в Центризбирком потянулись на регистрацию первые кандидаты: преимущественно с "дна" рейтинга – технические фигуры и политические "фрики". Выделяется среди них, пожалуй, только нынешний мэр Львова Андрей Садовый. Лидер парламентской партии "Самопомощь", довольно известный политик, имеющий как свою историю успеха (Львов на сегодняшний день наиболее привлекательный в плане туризма город Украины), так и заметные падения: авария на мусорном полигоне 2016 года создала массу коммунальных проблем. Практически Садовый выступает в том же политическом амплуа, что и другой кандидат - Анатолий Гриценко, министр обороны времен Ющенко. Их платформу можно обозначить как демократическая оппозиция: верность евроатлантическому вектору плюс антикоррупционная риторика. Совместный рейтинг двух кандидатов – чуть более 10%, где 7-8% принадлежит Гриценко.

Остальные кандидаты пошли в ЦИК в конце января. Тимошенко и Порошенко ждали знаковых дат: лидер "Батькивщины" решила провести свой съезд в День Соборности – ровно сто лет назад была попытка объединить все украинские земли в одно государство.

Действующий президент приурочил свое выдвижение к годовщине боя под Крутами: тогда отряды киевских студентов пытались остановить значительно превосходящие по числу и технике силы большевиков. Эти два съезда можно назвать соревнованием за избирателя-патриота: ощутимый дух милитаризма, церковные иерархи как наиболее важные гости. Таким образом Порошенко работал на консолидацию своего электората, Тимошенко пыталась перегнать и оттянуть на себя его часть.

Другие кандидаты, например, пророссийский Юрий Бойко и "радикал" Олег Ляшко выдвигались по стандартной партийной процедуре.

Самовыдвиженцу Зеленскому съезды ни к чему. После телеобращения он кинул клич в соцести, мол, пишите мне свои предложения, будем составлять программу вместе. Аналогичный призыв он адресовал и своей будущей "ЗеКоманде": мол, присоединяйтесь все желающие. Поход в ЦИК тоже в прошел в стиле развлекательного шоу, главной частью которого стали селфи кандидата с рядовыми сотрудницами Центризбиркома. Была и своя ложка дегтя: журналисты программы "Схемы" (выходит на "Радио Свобода") провели расследование о российском бизнесе Зеленского, который успешно работает и после событий 2014 года. Попытка получить оперативный комментарий показала обаятельного комика не в лучше свете.

Через несколько дней Владимир Зеленский дал интервью, в котором подтвердил наличие бизнеса в РФ и пообещал выйти из него.

А дальше были рейтинги, опубликованные 31 января. По данным СОЦИС, из тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом, за Зеленского готовы проголосовать 23%, за Петра Порошенко – 16,4%, за Юлию Тимошенко – 15,7%. Остальные претенденты имеют менее 10% поддержки. По данным другой социологической службы – "Рейтинг", тройка лидеров выглядит иначе: Зеленский (19%), Тимошенко (18,2%), Порошенко (15.1%). С этого момента о Зеленском стали говорить как о реальном претендентом на кресло главы государства.

Многие эксперты считали, что выдвижение шоумена на выборах – это изощренная игра Игоря Коломойского, собственника канала 1+1, на котором работает Зеленский. Выдвигая "веселого кандидата", олигарх якобы пытался "потроллить" Порошенко, с которым у него конфликт, и склонить к сотрудничеству Юлию Тимошенко (если она одержит победу). Возможно, первоначальный замысел был именно таким, но теперь игра принимает совсем другой оборот. Настолько, что Зеленским стали интересоваться дипломаты стран ЕС. В украинских медиа появилась информация о том, что после публикации последних рейтингов кандидат встречался с послами ведущих европейских стран. Главной темой разговора якобы была война на Донбассе, и Зеленский не смог высказать по этому поводу каких-то четких инициатив. Тут стоит вспомнить интервью Дмитрию Гордону, в котором он говорил о готовности говорить "хоть с чертом" о мирном урегулировании. Но реального плана мирных переговоров либо боевых действий потенциальный верховный главнокомандующий изложить не мог.

Рецепт популярности Владимира Зеленского прост, как домашнее задание команды КВН. Во-первых, соответствие критерию "новое лицо", то есть известный деятель из внеполитической среды. Вероятно, такими же критериями руководствовались литовские избиратели, голосовавшие на президентских выборах 2002-2003 гг. за Витаутаса Шеренаса либо симпатизировавшие на парламентских выборах в 2008 г. Арунасу Валинскасу.

В украинской политике на роль "третьей силы" с 2002 года претендовали разные политики: от нынешнего кандидата в президенты Инны Богословской, до бывшего комсомольского лидера Сергея Тигипка, который на президентских выборах 2010 года успешно создал себе имидж "альтернативного кандидата" и получил третье место в избирательной гонке.

Во-вторых, телевизор. Хотя стоило бы сказать: телевизор - во-первых, во-вторых и в-третьих. Дело даже не столько в "95-м квартале", популярность которого, впрочем, не стоит преуменьшать. В плане политического капитала Зеленский вооружен сериалом "Слуга народа", который рассказывает о школьном учителе истории, ставшем президентом. Возможно, кто-то из литовских читателей сейчас вспомнит главного героя сериала "Лето в Найсяй" - честного агронома Пиюса, от сходства с которым всячески открещивается идейный вдохновитель и спонсор этого проекта, лидер правящей партии "крестьян" Рамунас Карбаускис.

Герой же украинского фильма – Василий Голобородько, обаятельный политик, соответствующий простонародным представлениям о том, каким должен быть правильный государственный деятель. Два сезона "Слуги народа" имели огромный успех. Премьера третьего назначена на март сего года. Он, пожалуй, и есть главный "вундерваффе" кандидата Зеленского. Новые приключения Василия Голобородько должны сгладить возможные провалы избирательной кампании.

Foto: Youtube nuotr.

В-третьих, штабы политических конкурентов развернули активную деятельность по дискредитации Зеленского. Сделанные в лучших традициях черного юмора ролики о том, что Зеленский – это маска олигарха Коломойского, могут иметь обратный эффект и добавить кандидату популярности как "неугодному" для нынешней власти. В-четвертых, комик сумел мобилизовать электорат, который до недавних пор мало интересовался выборами. По данным соцопросов "Рейтигна", на выборы готовы прийти около 80% избирателей (ранее этот показатель составлял (65-75%), при чем заметна активизация молодежи: за год прирост людей в возрасте 18-28 лет, готовых голосовать, составил 16% (с 23% до 39%). Среди них немало тех, кто мало интересуется политикой либо захочет голосовать за "прикольного кандидата". То есть, за Владимира Зеленского.

Зеленский по натуре своей исполнитель. К тому же, как показал инцидент с журналистским расследованием про бизнес в России, он не очень любит экспромты, идти по сценарию ему гораздо комфортнее. Вопрос в том, кто пишет эти сценарии? Если представить автором Игоря Коломойского, то вряд ли у него есть план для всей страны: одно дело - лоббирование своих бизнес-интересов, другое – управление государством в условиях войны. Значение последних пяти слов и ответственность, которую они влекут за собой, вряд ли вполне понимает Владимир Зеленский. И в этом он похож на Юлию Тимошенко, суперцель которой, как кажется – получить власть, а дальше хоть потоп. С одним "но": у Тимошенко есть довольно многочисленная команда, у Зеленского – пока лишь группы в соцсетях.

Но кроме реальности телешоу, сериалов и партийных съездов есть еще один неотъемлемый элемент – избирательные туры, когда кандидаты встречаются не просто со своими сторонниками, а и просто с гражданами, которые могут не питать большой симпатии к кандидату. Зеленскому во Львове пришлось "держать удар" от ветеранов АТО и неоднократно повторять, что он поддерживает территориальную целостность страны и даже вспомнить популярный мем "Путин – х…ло". Встреча Тимошенко с избирателями в Киеве была омрачена жестким разгоном полицией активистов, требующих расследования гибели депутата Херсонского облсовета Екатерины Гандзюк. Похожий инцидент случился и на предвыборном мероприятии Порошенко.

7 февраля в украинском парламенте произошло знаковое событие: Рада внесла в Конституцию пункт о европейском и евроатлантическом векторе внешней политики. Это своего рода предохранитель от реванша: кто бы не победил на президентских выборах весной или на парламентских осенью, геополитический курс страны останется неизменным.

Что же касается дальнейшего хода избирательной кампании, то у тройки лидеров впереди серьезные испытания. Владимиру Зеленскому следует показать, что он способен делать что-то еще, кроме шоу. Как минимум показать, что такое его команда. Призывы через соцсети – это хорошо, но чем больше с кандидатом будет случайных людей с улицы, тем больше оснований считать, что за всей кампанией стоят серые кардиналы Коломойского, которые и будут править страной в случае, если победит актер, играющий роль симпатяги Василия Голобородько.

Задача Юлии Тимошенко – "рейдернуть" электорат конкурентов, иначе она рискует не попасть во второй тур выборов. Петр Порошенко, сумевший нарастить рейтинг после получения автокефалии Православной Церкви Украины, должен показать новые успехи и сдерживать весь негатив, направленный власть, и при этом не впадать в искушение использования административного ресурса. Легко не будет никому. Интрига выборов сохраняется.