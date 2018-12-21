Константин Эггерт. Несколько минут для Паксаса в Кремле

Несколько месяцев назад одна вильнюсская знакомая сказала мне: "Литва должна быть как Швейцария – маленькая страна, которая со всеми торгует и поддерживает хорошие отношения". И добавила "Мы, конечно, не должны сдаваться России, но и раздражать такого соседа понапрасну не стоит".

Подобные мнения в Литве, конечно, не доминируют. Но распространены они больше, чем можно было бы подумать. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось.

Видимо, в расчете именно на такую аудиторию экс-президент Литвы Роландас Паксас искал встречи с Владимиром Путиным. Искал и нашёл: вслед за переговорами с венесуэльским клиентом Москвы, президентом Николасом Мадуро, российский лидер нашёл несколько минут для Паксаса.

Удивительно, что встречу, на которой отстраненный от должности президент Литвы, по его словам, говорил о Калининградской области и необходимости поддерживать диалог, Кремль решил не рекламировать. В конце концов, политики из стран Балтии - нечастые гости в России. А тех, которые мечтают о "диалоге" с Кремлем и того меньше. В голову сразу приходят два имени - мэр Риги Нил Ушаков и эстонский депутат Яна Тоом.

Новый друг в ряду "бывших"

На решении воздержаться от упоминания беседы Путина и Паксаса, возможно, сказалась биография гостя из Вильнюса: для Путина принять единственного главу европейского государства, подвергнутого импичменту – сомнительная честь. Сам Паксас оказался теперь в одном ряду с такими друзьями официальной Москвы, как бывшие премьеры Италии Сильвио Берлускони, Франции - Франсуа Фийон и Доминик де Вильпен, и, конечно, главный высокооплачиваемый толкователь чаяний Кремля для европейской аудитории – экс-канцлер Герхард Шрёдер.

Окажись жизненная история Паксаса чуть другой, могли бы и чаем напоить, и побеседовать подольше. Любые контакты, подтверждающие, что, мол, есть на Западе не только "русофобы", но и "разумные силы", ратующие за пресловутый "диалог", кремлёвские СМИ всячески рекламируют и раздувают.

В эпоху санкций и заморозки отношений США и Европейским союзом официальная Москва не только старается создать в глазах российских граждан иллюзию нормальности происходящего, но и постепенно приучить западное общественное мнение к мысли – санкции на путинский режим не влияют и только приносят экономический убыток. А значит, их нужно отменить и перейти к "диалогу". А "диалог" в Кремле понимают однозначно: он должен привести к фактическому согласию Запада с тем, что Украина входит в сферу "привилегированных интересов" России.

Старая брежневская игра

В Кремле запаслись терпением и играют в старую брежневскую игру под названием "Расколи Запад". Путин считает, что Европейский союз рано или поздно устанет от санкций, требований Киева, где царит политическая неразбериха, необходимости каждые шесть месяцев со скрипом подтверждать приверженность Минским соглашениям. И тогда под напором союзников Москвы в Италии, Греции, Франции санкции рухнут, как размытая плотина. И тогда вновь польётся на восток литовское молоко, пойдут эшелоны с голландской свининой, а что еще важнее – российские энергетические госкомпании получат шанс вновь привлечь западных инвесторов в новые проекты и купить у них ныне заблокированные санкциями технологии, без которых "Газпрому" и "Роснефти" никак не обойтись. Последнее будет сложнее, потому что нефтегазовый сектор страдает прежде всего от санкций, введенных США. Однако столь существенный раскол в трансатлантическом сообществе создаст такую турбулентность, что последствия могут быть самыми разнообразными. Путинскому режиму в этих условиях однозначно не будет хуже. Да и другого выхода, кроме упорной работы на расшатывание американо-европейского альянса у него нет.

Именно на эту цель вольно или невольно и поработал несколько минут в Москве Роландас Паксас.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert