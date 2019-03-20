На посту главы Совета Европы Кубилюс был бы одинаково справедлив ко всем, включая Россию

Литовский консерватор Андрюс Кубилюс и еще три кандидата на пост главы Совета Европы в среду провели свои презентации для представителей этой организации.

Бывший премьер, член Сейма Литвы во время часовой презентации в Страсбурге пообещал быть одинаково справедлив ко всем странам-членам, включая Россию.

"Я точно вижу одно свое качество - что я могу выслушать, искать решения и быть одинаково справедлив ко всем", - сказал А. Кубилюс BNS.

"Все же и страны - члены Совета Европы должны прикладывать усилия для претворения в жизнь главной ценности Совета Европы - государства прав человека, демократии и права", - добавил он.

А. Кубилюс провел свою презентацию для Комитета министров Совета Европы вторым после министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса. Политик считает его самым серьезным конкурентом.

Свою презентацию провели также министр ИД Греции Дора Бакоянни и глава ИТД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Вызовы демократии, которые мы видим на Европейском континенте, могли бы стать важнейшей миссией Совета Европы", - сказал А. Кубилюс.

По его словам, он получил вопрос, как он сможет занимать пост генерального секретаря Совета Европы, если включен в список нежелательных в России лиц.

"Я говорил, что это не должно быть причиной, чтобы не поддержать мою кандидатуру, потому что если бы это трактовалось как преграда, тогда России был бы предоставлен инструмент самой выбрать, кто может быть генеральным секретарем Совета Европы", - сказал политик.

"Действие этих "черных списков" я недавно, две недели назад, испытал при посещении посольства России в Страсбурге. Если трактовать, что посольство является территорией своей страны, то я находился на территории России и никто меня не задержал", - пошутил он.

Комитет министров состоит из министров ИД стран-членов Совета Европы или замещающих их дипломатов.

Через неделю комитет примет решение, какую из четырех кандидатур представить Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Голосование в ПАСЕ намечено на конец июня.

Совет Европы - не связанный с Евросоюзом (ЕС) институт, в него входят и такие страны, как Турция или Сербия. В нем основное внимание уделяется ситуации с правами человека.