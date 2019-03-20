После публичной критики мэр Вильнюса остановил реконструкцию парка Сапег

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после публичной критики в адрес проекта обновления парка Сапег сообщил, что останавливает подготовительные работы.

20 марта на странице в Facebook мэр сообщил, что такое решение было принято после того, как на мероприятии, где проект представили обществу, в его адрес послышалась аргументированная критика.

"Аргументы логичны, я говорил об этом раньше, еще во время подготовки проекта. Их не учли. Меня нынешний проект не убедил, не убедило обоснование вырубки такого количества деревьев, не убедило и то, что в порядок будет приведена лишь часть парка, а целое невидно. Поэтому как минимум на месяц останавливаются ВСЕ работы, за это время проект пересмотрят, обновят и согласуют с обществом", – сказал Шимашюс.

Вильнюсцы в фейсбуке делились проектом и писали, что в парке планируют вырубить почти 300 деревьев.

Шимашюс также заявил, что выделенные на обновление парка деньги Евросоюза должны улучшить город, а "не для его разрушения".

Мэр сказал журналистам, что вопрос возникает не только в связи с вырубкой деревьев, но и в связи с другими нерациональными решениями.

"Меня не убеждает и достаточно неконстекстуальное решение выделить внутри парка барочное пространство именно путем вырубки деревьев и создания дорогой как в плане создания, так и в плане ухода структуры. А вокруг остается неухоженное пространство, плохое освещение, недостаточная безопасность и т.д. Думаю, есть лишние расходы , связанные с переносом теплосетевой инфраструктуры. Этот проект нуждается в полной перезагрузке", – сказал он.

Шимашюс также сказал, что необходимо реформировать госкомпанию Vilniaus planas, чтобы сделать ее прозрачнее – надо выбирать и проектировщиков на конкурсной основе.

Мэрия до середины 2020 года хочет воссоздать барочный парк Сапегов, привести в порядок зеленые насаждения, восстановить кирпичную стену, оборудовать бассейны с фонтанами, скамейки.

Ансамбль дворца Сапег на Антакальнисе – единственная сохранившаяся в Литве территория, сохранившая более-менее первозданный вид. Дворец был построен в 1689-1692 гг. по проекту Джованни Баттиста Фредиани. Строил его военный деятель ВКЛ Казимир Ян Сапега.

В начале XIX в. в зданиях ансамбля разместилась больница, различные услуги в сфере здравоохранения там предлагали до 2015 года, после этого там открыли парк стартапов. Барочная часть резиденции Сапег признана объектом культурного наследия Литвы.