Компания MarkMonitor создаст в бизнес-центре Park Town 150 рабочих мест

В конце лета 2019 года в Вильнюсе откроется новое здание бизнес-центра Park Town „East Hill“. В нем разместится американская софтверная компания MarkMonitor.

На этой неделе компания заключила сделку, связанную с арендой офисных помещений площадью 1660 кв. м, с осуществляющей проект компанией Darnu Group.

В пресс-релизе сказано, что MarkMonitor в новом помещении оборудует 150 рабочих мест и переедет из нынешнего офиса на ул. Олимпиечу в новое здание октябре.