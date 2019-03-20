Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу

"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие вопросы, не переходя на личности", – так оценила последнюю стычку между премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и президентом Далей Грибаускайте консерватор Ингрида Шимоните.

По ее словам, обвинения в адрес президента будто бы она всегда была настроена против правительства - необоснованны.

"Очень странен сегодняшний наезд премьер-министра из-за высказываний президента. Это показывает, что сложно обуздать собственное эго и решать рабочие вопросы, не переходя на личности. Поэтому совершенно понятно, откуда такое желание встать на вершину пирамиды власти – чтобы не было никакого критического взгляда ни с одной стороны, даже тогда, когда проводишь персональную внешнюю политику, в чем винишь других", – оценила события последних дней Шимоните.

"Но особенно комичны обвинения в том, что около двух лет якобы длится процесс, в ходе которого мешают работе правительства. Давайте посмотрим правде в глаза: после назначения этого правительства президент в течение длительного времени была настроена мирно и без критики, – сказала Шимоните. – Когда пытаешься вспомнить, на какие из решений правительства президент наложила вето, вспоминаешь лишь несколько, а может даже одно – реформа учреждений здравоохранения, которая в такой спешке проталкивалась в парламент, что сейчас даже и не пересматривают пока".

Шимоните сказала, что правительство президент не критиковала и за реформы: "Президент практически без какого-либо критического комментария подписала и налоговую и пенсионную реформу, и даже псевдореформу новой оплаты труда учителей, которую парламент "обсудил", не приходя в сознание, в течение 3 недель и оппозиция, с которой президент якобы сотрудничает, просила президента наложить на эту реформу вето".

Шимоните напомнила и о скандале, который разразился после того, как президент отклонила кандидатуру Ирмы Гуджюнайтите на пост министра охраны окружающей среды. "А что тут такого? Человека, у которого нет необходимой компетенции, не назначили министром?" – сказала депутат.

"Я бы сказала, что гораздо больше противоречий правительство встречает в парламенте. Вот и сегодня большинство "кинуло" своего министра науки, образования и спорта, который предлагал сделать более интенсивным преподавание литовского в школах нацменьшинств (...), – заметила консерватор.