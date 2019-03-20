Синоптики: весна придет на этой неделе

В среду к Литве приблизится атмосферный фронт. Большую часть дня будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Только после обеда на севере и на западе страны ожидается облачная погода, прогнозируют осадки – небольшой дождь, морось.

Будет дуть юго-западный, западный ветер, местами его порывы усилятся до 15 м/с. Температура днем поднимется до 4-8 градусов тепла, теплее всего будет в Алитусском, Мариямпольском, Таурагском и Каунасском округах. В четверг ночью небольшой дождь пройдет в остальной части Литвы. Во второй половине ночи облака станут реже, ожидаются прояснения. Успокоится ветер. Температура ночью будет 0-5 градусов тепла.

В четверг днем снова ожидается облачная погода, небольшой дождь и морось. К вечеру облака рассеются, появится солнце. Температура после обеда поднимется до 6-11 градусов тепла, теплее всего будет в Мариямполе, Каунасе и Паневежисе. Будет дуть западный, юго-западный ветер.

В пятницу небо снова заволокут облака, как ночью, так и днем будет идти небольшой дождь. Будет дуть западный, северо-западный ветер. Ночью будет 2-7, днем 7-12 градусов тепла, теплее всего будет на юго-западе и в центральной части Литвы.