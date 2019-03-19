Кандидат в президенты Литвы Сквернялис представил внешнеполитическую программу: 10 важнейших цитат

Кандидат в президенты Литвы, премьер Саулюс Сквернялис во вторник представил в Вильнюсе свои внешнеполитические приоритеты.

BNS представляет важнейшие цитаты с часовой дискуссии, состоявшейся в Центре исследований Восточной Европы:

1. Поиски согласия

"Нужна не персональная, а национальная внешняя политика, политика консенсуса. Президент, согласно Конституции, устанавливает основные направления внешней политики, но проводит их в жизнь совместно с правительством - в процессе обсуждения, а не спуская инструкции сверху. Я бы создал при институте президента внешнеполитический совет, в который входили бы представители основных органов власти, в том числе и Сейма".

2. Представительство в Евросоюзе

"Я бы придерживался заложенного в Конституции принципа разделения властей. Президент должен участвовать в тех саммитах, на которых решаются основные стратегические вопросы национальной безопасности и внешней политики. Премьер-министр - когда решаются международные экономические или внутренние социальные-экономические вопросы Евросоюза (ЕС). В процессе обсуждения имеющейся повестки дня всегда можно решить, кому лучше ехать".

3. Больше внимания США

"Нам нужно думать не только о том, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов, но и о том, что мы можем дать. Были бы важны инвестиции из США в развитие Клайпедского порта, нужно более тесное сотрудничество с оборонной промышленностью США, хорошим примером были бы долгосрочные поставки сжиженного газа на Клайпедский терминал. Нельзя поворачиваться спиной во время важных голосований в ООН - я говорю о голосовании по вопросу Иерусалима. Целью является восстановление двусторонних отношений, потому что интересы Балтийских стран зачастую сложно согласовать. Стратегическая цель - присутствие вооруженных сил США в этом регионе. Чем больше Америки здесь, тем лучше мы защищены".

4. Перенос посольства в Иерусалим

"Я высказываюсь за решение двух государств, за окончательное определение статуса Иерусалима путем переговоров. Но мы не можем отрицать важность Иерусалима для государства Израиль, не можем не слышать мотивы США, почему Иерусалим был признан столицей. Я не вижу никакой трагедии, если бы мы вернулись к этому вопросу и рассмотрели возможность переноса нашего посольства в Иерусалим. Нам не следует бояться выделиться из соседних государств. Во время дискуссии нам нужно взвешивать плюсы и минусы. Самым большим плюсом был бы новый импульс отношениям с Израилем, это включило бы в себя вопросы нашей безопасности и торгово-экономические вопросы. Всем понятно, какая тесная связь между Израилем и США. Думаю, для нас стало бы легче сотрудничество, понимание в двусторонних отношениях с США, а также сигнал того, что США не только на словах является нашим партнером, но и в таких острых дискуссионных вопросах мы встаем на сторону друг друга. Бояться дискутировать по таким вопросам - неправильная позиция.

5. Политика ЕС

"Европейскую политику следует понимать не просто как часть внешней политики, но очень тесно увязывать ее с внутренней политикой. Мы должны очень хорошо чувствовать пульс ЕС и лучше передавать его нашему обществу. Мы обязаны сохранять единство ЕС, реально решать проблемы. Вопросы безработицы, бедности, социального неравенства в ЕС должны стать одними из приоритетных, иначе будет стимулироваться появление популистских идей. Нам не следует переходить к модели унитарного государства с делегированием все большего числа компетенций институтам ЕС. Нам не следует соглашаться с назначением отдельного вице-президента, ответственного за финансы. Я не вижу смысла в создании единой пограничной службы, когда в рамках Frontex наши службы действуют эффективно".

6. Польша - стратегический партнер

"Польша - наш стратегический партнер во всех смыслах. Нам нужно воспользоваться преимуществами ее экономического роста, у Польши самая большая в этом регионе армия НАТО, важно согласовывать позиции о защите "Сувалкского коридора", сотрудничать в рамках инициатив Польши относительно присутствия США и укрепления противовоздушной обороны. Я верю, что мы никогда не вернемся в те времена, когда мы не слышали друг друга".

7. Единство и конкуренция Балтии

"Народы Балтийских стран очень близки в культурном, эмоциональном и историческом отношениях. Мы партнеры, братья. Но есть примеры, когда решения могли быть другими: прежде всего, терминал сжиженного газа (...), также нет решения о морской границе с Латвией (...), было много дискуссий о синхронизации электросетей".

8. Лидерство в "Восточном партнерстве"

"Моя стратегическая цель - чтобы членство Украины и Грузии в ЕС стало не только стратегической целью, но и окончательным результатом. Настроения усталости ощущаться не должны. Вильнюс может проявлять лидерство и в том, чтобы адвокатствовать и вести наших партнеров и в ЕС, и в НАТО. Молдавия - тоже серьезный вызов, какой путь она выберет".

9. Россия и Беларусь

"О перезагрузке фундаментальных отношений с Россией речь не идет, однако если говорить о защите наших национальных интересов, то сотрудничество между отдельными должностными лицами может иметь место - не во имя хороших отношений, но во имя конкретных решений, в связи с вызовами относительно общей границы, контрабанды, нелегальной миграции, как это делается с Беларусью (...). Тот период, когда мы могли быть одним из сильнейших адвокатов Беларуси, пытаться пропагандировать западные ценности, думаю, был правильным направлением. Без сомнения, сейчас главной болячкой и препоной является Белорусская АЭС в Островце. Я не меняю свою позиции по поводу этого небезопасного объекта. Если произойдет так, что этот ядерный объект начнет функционировать, если там случится ядерный инцидент и у нас будут последствия, то я хочу спокойно смотреть в глаза своим детям и другим жителям Литвы - что я сделал все, чтобы мы этого избежали. Сегодня есть последняя соломинка - переделать станцию из атомной в газовую. Возможно, Литва может быть адвокатом и партнером Беларуси, если бы пришел такой сигнал из Минска, что мы ищем и источники финансирования".

10. Партнерство с Японией

"В Азии я бы выделил два направления. Япония может быть и должна стать нашим важнейшим партнером. Важно сотрудничество в плане открытия японского рынка для наших продуктов питания. В энергетике мы еще не ответили на вопросы о строительстве АЭС в Литве, очень сильные компании чувствуют обиду из-за принятых нами решений, но мы предлагаем альтернативы. Японские предприятия могут подключаться к проектам синхронизации, а также инвестировать в развитие внешнего Клайпедского порта. Китайская экономика интересна для нашего бизнеса, и нам нужно блюсти свои прагматичные интересы, государственные интересы. Не может быть и речи об инвестициях в стратегические объекты, что связано с нашей национальной безопасностью".