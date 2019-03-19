Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат

До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев. Сейчас в рейтингах кандидатов наметились перемены только за пределами тройки лидеров. Лидируют в рейтинге по-прежнему экономист Гитанас Науседа, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Новейший опрос общественного мнения показал, что четвертое место в рейтинге ранее занимал философ Арвидас Юозайтис, а сейчас он уступил эту позицию социал-демократу Витянису-Повиласу Андрюскайтису. Лидирует в рейтинге Гитанас Науседа. За него в феврале 2019 года планировали голосовать 27% участников опроса (в ноябре 2018 г. 28,9%).

Опрос по заказу информационного агентства ELTA провела компания Baltijos tyrimai. Опрос был проведен 15-26 февраля. Согласно результатам, на втором месте идет экс-министр финансов Ингрида Шимоните - 20% (в ноябре 2018 г. 20,2%).

За Сквернялиса в феврале планировали голосовать 14,2% жителей страны (в ноябре 2018 г. - 13,4%).

На четвертом месте - Андрюкайтис (4,8%), на пятом Юозайтис (4,4%).

На шестом месте - депутат Наглис Путейкис - 3% (в ноябре 2018 г. 2,6%). Далее идет кандидат либералов Пятрас Ауштрявичюс (2,4%, в ноябре 2018 г. 2,7%).

Далее идет Миндаугас Пуйдокас - 1,4% и Валентинас Мазуронис - 1,2%.

Данным по депутату Пятрасу Гражулису и европарламентарию Вальдемару Томашевскому нет, поскольку, когда проводили опрос, они еще не объявили о своем решении участвовать в выборах.

Еще 15% пока не определились, за кого будут голосовать на президентских выборах, а 7% не собирались голосовать ни за одного из представленных кандидатов.