Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары

Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз экономического роста Литвы – число работающих в стране растет, их зарплаты растут, а цены растут уже не так быстро.

Аналитики банка Luminor, наблюдая за тем, как улучшается демографическая ситуация в Литве, улучшили прогноз роста экономики с 2,7 до 3,0% в 2019 г. и с 2,0 до 2,8% в 2020 г. Выделили три основных фактора, которые позволяют надеяться на более быстрый рост экономики, чем прогнозировали раньше: это замедление роста цен, рост занятости (вопреки прогнозам ЕК) и инициированная регионами гонка с Вильнюсом.

В этом году банк Luminor прогнозирует среднегодовую инфляцию в размере 2%, а в следующем - 2,3%. Надеются, что снижение инфляции замедлит спираль роста цен и зарплат и поможет сохранить конкурентоспособность страны на международной арене.

"Мы неоднократно предупреждали, что одна из опасностей - спираль роста цен и зарплат, со временем это привело бы к утрате конкурентоспособности и необоснованному росту зарплат, однако в последнее время мы видим, что рост инфляции замедлился. В какое-то время даже начали снижаться цены на продукты, сейчас они снова немного растут, но общая тенденция такова, что цены растут медленнее или больше не растут. Основной компонент роста в розничной торговле уже не цены, а количество.

Цены на продукты снизились не по причине борьбы правительства с их ростом, а из-за мировых тенденций. В той же Германии в прошлом году усилился рост, а потом снизился. В Литве повторяются эти тенденции. Следующая причина, это повышение конкуренции на рынке – неудачная сделка по объединению Rimi и Iki, агрессивные планы, связанные с расширением, все это способствует стабилизации цен или медленному их росту, как в 2017 г.", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По словам экономиста, правительство борется с ростом цен на продукты, но больше всего в Литве снизились цены на одежду и обувь. Именно с этими ценами и надо бороться в Литве, потому что они выше, чем в среднем по ЕС.

"Рост цен на услуги кафе и ресторанов остается неприлично высоким, но уже понемногу снижается. Если оценивать рост нашей экономики, то этот сектор рано или поздно должен прийти к тому, что рост остановится или будет корректироваться", – считает экономист.

По подсчетам экономиста, зарплаты в Литве по инерции все еще быстро растут. По данным "Содры", в январе 2019 по сравнению с тем же месяцем 2018 года, зарплаты "на бумаге" увеличились на 10%. Рост зарплаты "на руки" зависит от того, откладывают люди дополнительно на пенсию или нет. Но, по словам Маурицаса, статистически зарплаты "на руки" в среднем выросли на 12-13%.

По подсчетам аналитиков, в этом году брутто зарплата в среднем увеличится на 8%, а в следующем – на 6%.

Согласно наблюдениям, в Литве сильно отличаются зарплаты молодых людей и людей старшего возраста. Среди молодых людей 17% зарабатывают больше 2000 евро в месяц, а среди людей старшего возраста - меньше.

"Это необычно, поскольку на Западе, где экономика стабильнее, больше всего зарабатывают люди в возрасте 50–56 лет", – сказал экономист.

Маурицас отметил, что больше нет сильного роста отличия в зарплатах между Вильнюсом и регионами. Вероятно, это последствие того, что регионам удалось привлечь зарубежные инвестиции.

Еврокомиссия прогнозировала, что в Литве сократится число работающего населения - в 2018 г. на 6000, однако на самом деле в 2018 году число работников в стране увеличилось на 24 000. Это обусловлено иммиграцией из третьих стран, снижением уровня безработицы и вовлечением в рынок труда.

Аналитики считают, что в этом году уровень безработицы составит 5,8%, а в следующем – 5,6%.

Согласно прогнозам, в 2019 г. в Литве в первый раз с 1990 года будет положительный баланс миграции.

По мнению аналитика, если инфляция не вырастет, число занятых будет расти, баланс миграции улучшится, то потенциал роста литовской экономики будет выше, чем прогнозировали.